Жареная картошка, маргарин и еще 4 продукта, которые провоцируют преждевременное старение
Как пояснила эксперт испанскому онлайн-изданию La Vanguardia, чтобы продлить молодость, «важно соблюдать правильную диету, которая должна сопровождаться здоровыми привычками. В совокупности это замедляет окислительный стресс и старение клеток организма».
Де ла Фуэнте особенно выделила 6 продуктов, которых стоит избегать, потому что они провоцируют развитие преждевременного старения. Среди них – жареная картошка и картофель фри, алкоголь, сахар, маргарин, соль и сладкие напитки. Особенно она выделила именно маргарин, который часто используется в качестве более дешевой замены сливочному маслу. Однако, по словам диетолога, в нем, как и в жареном картофеле, содержится большое количество вредных трансжиров.
Эксперт напомнила, что главная опасность трансжиров заключается в том, что они повышают уровень плохого холестерина в крови, что, в свою очередь, ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, а также может повысить риск возникновения болезни Альцгеймера и диабета. Чтобы замедлить процесс старения, по рекомендациям диетолога, нужно увеличить в рационе количество сезонных овощей и фруктов, есть больше салатов, заправленных оливковым маслом, бобовых, натуральных йогуртов и кефира, а также цельнозерновых продуктов.
Фото: vostock-photo
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