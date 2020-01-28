Жареная картошка, маргарин и еще 4 продукта, которые провоцируют преждевременное старение

Как пояснила эксперт испанскому онлайн-изданию La Vanguardia, чтобы продлить молодость, «важно соблюдать правильную диету, которая должна сопровождаться здоровыми привычками. В совокупности это замедляет окислительный стресс и старение клеток организма».

Де ла Фуэнте особенно выделила 6 продуктов, которых стоит избегать, потому что они провоцируют развитие преждевременного старения. Среди них – жареная картошка и картофель фри, алкоголь, сахар, маргарин, соль и сладкие напитки. Особенно она выделила именно маргарин, который часто используется в качестве более дешевой замены сливочному маслу. Однако, по словам диетолога, в нем, как и в жареном картофеле, содержится большое количество вредных трансжиров.