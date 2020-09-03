Зеленый чай и еще 4 продукта, которые помогут сохранить молодость
По словам эксперта, которые приводит сетевое издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на YouTube-канал специалиста, если включить в свое меню на постоянной основе некоторые полезные продукты, можно добиться мощного омолаживающего эффекта. Первый продукт, которые запускает процесс аутофагии, замедляющий старение в результате уничтожения поврежденных клеток, – зеленый чай. Достаточно выпивать 2-3 чашки в день.
Также в свое меню всем, кто ведет здоровый образ жизни, необходимо включить такие продукты оливковое масло, рыбу жирных сортов и семена льна, богатое ненасыщенными жирными кислотами, которые обладают противовоспалительным эффектом и защищают сосуды от атеросклеротических бляшек, забивающих сосуды, что, в свою очередь, ведет к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. И последний продукт, который станет прекрасным лакомством на десерт – это горький шоколад. О том, что он поднимает настроение, напоминать не надо, «Ищите его с заменителем сахара, нам нужно чем-то заменить сахар, чтобы не повышать уровень глюкозы в крови», — пояснил Гинзбург.
А вот от сосисок, ультрапереработанного мяса, газированных напитков, сдобы и печенья лучше отказаться или хотя бы существенно уменьшить их количество в своем рационе.
Фото: depositphotos
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