Зеленый чай и еще 4 продукта, которые помогут сохранить молодость

Также в свое меню всем, кто ведет здоровый образ жизни, необходимо включить такие продукты оливковое масло, рыбу жирных сортов и семена льна, богатое ненасыщенными жирными кислотами, которые обладают противовоспалительным эффектом и защищают сосуды от атеросклеротических бляшек, забивающих сосуды, что, в свою очередь, ведет к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. И последний продукт, который станет прекрасным лакомством на десерт – это горький шоколад. О том, что он поднимает настроение, напоминать не надо, «Ищите его с заменителем сахара, нам нужно чем-то заменить сахар, чтобы не повышать уровень глюкозы в крови», — пояснил Гинзбург.

А вот от сосисок, ультрапереработанного мяса, газированных напитков, сдобы и печенья лучше отказаться или хотя бы существенно уменьшить их количество в своем рационе.

Фото: depositphotos

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