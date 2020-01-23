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Выпить чаю, почистить зубы после ужина и другие приемы, которые помогут прекратить переедать перед сном

Эксперты в области здравоохранения поделились секретами, как положить конец разрушительной тяге к ночным перекусам и преодолеть тягу к сахару, а заодно назвали продукты, которых стоит избегать перед отходом ко сну.

Как заявили эксперты программы похудения Healthy Mummy британскому онлайн-таблоиду Daily Mail, если вы регулярно любите поесть перед сном, есть очень простые трюки, которые помогут обуздать эту вредную привычку и не терзаться при этом муками голода. По их словам, чтобы избавиться от привычки, понадобится не менее 28 дней, поэтому соблюдайте правила без пропусков, и тогда результат обязательно будет.

Первый их совет – есть достаточное количество белка, овощей и цельнозерновых на ужин поможет дольше оставаться сытым, но если вы хотите ограничиться лишь легкой закуской, съешьте небольшой фруктовый салат, заправленный нежирным йогуртом. Отличный вариантом станет греческий йогурт, так как он эффективно борется с чувством голода.

Еще один трюк – почистить зубы сразу после последнего приема пищи. Помните, что вы поужинали и ваш желудок полон. Есть хочет всего лишь ваш разум, потому что ему требуется чувство успокоения. Но если почистить зубы, делать еще раз после перекуса будет просто лень, а значит, и потребность в еде отпадет.

Если вы все же действительно хотите есть, побалуйте себя перед сном замороженным виноградом или малиной, это займет какое-то время, и вы насытитесь небольшим количеством ягод. Также, чтобы избежать соблазна, убедитесь, что в доме нет вредной еды, которой вы больше всего любите перекусывать.

Выпить чашку горячего чая или ледяной воды с лимоном также может помочь справиться с ночной тягой. Помимо еды и напитков есть и другие вещи, которые отвлекут вас, например, чтение или выполнение упражнений – поднятия ног, приседаний или мини-сета отжиманий.

Сиднейский диетолог Сьюзи Баррелл также назвала продукты, которые можно есть для хорошего сна, среди них – бананы, орехи, молоко и травяной чай. Она сказала, что одна из главных причин, почему бананы полезно есть перед сном, – это то, что они содержат калий и магний, участвующие в расслаблении мышц, а теплая чашка ромашки или молока богата трипофаном, помогающим выработке нейротрансмиттера серотонина, естественным образом успокаивающего организм и вызывающего сон.

А вот от темного шоколада, мороженого, соленостей, пиццы и бокала вина перед сном, наоборот, стоит воздержаться, если хотите легко погрузиться в объятия Морфея.

Фото: vostock-photo

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