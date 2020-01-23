Выпить чаю, почистить зубы после ужина и другие приемы, которые помогут прекратить переедать перед сном

Как заявили эксперты программы похудения Healthy Mummy британскому онлайн-таблоиду Daily Mail, если вы регулярно любите поесть перед сном, есть очень простые трюки, которые помогут обуздать эту вредную привычку и не терзаться при этом муками голода. По их словам, чтобы избавиться от привычки, понадобится не менее 28 дней, поэтому соблюдайте правила без пропусков, и тогда результат обязательно будет.

Первый их совет – есть достаточное количество белка, овощей и цельнозерновых на ужин поможет дольше оставаться сытым, но если вы хотите ограничиться лишь легкой закуской, съешьте небольшой фруктовый салат, заправленный нежирным йогуртом. Отличный вариантом станет греческий йогурт, так как он эффективно борется с чувством голода.

Еще один трюк – почистить зубы сразу после последнего приема пищи. Помните, что вы поужинали и ваш желудок полон. Есть хочет всего лишь ваш разум, потому что ему требуется чувство успокоения. Но если почистить зубы, делать еще раз после перекуса будет просто лень, а значит, и потребность в еде отпадет.