Враги молодости: от каких продуктов стоит отказаться после 40 лет

По достижении определенного возраста стоит забыть и о пакетированных соках, которые грешат избытком фруктозы, из-за чего начинаются метаболические заболевания и образуется излишек жира вокруг талии. Также в стан «врагов молодости» диетологи записали и диетические батончики, в составе которых много подсластителей, пальмового масла и других не очень нужных организму ингредиентов. Кроме того, эксперты рекомендуют исключить маффины, в которых традиционно много сахара, макароны, белый хлеб, в которых много пустых калорий, быстрых углеводов и глютена, а также бекон и ультрапереработанное мясо, которые считаются канцерогенными.

Фото: freepik

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