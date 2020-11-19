Врач-диетолог рассказала, кому следует отказаться от коровьего молока
Как известно, в последние несколько лет люди, придерживающиеся здорового образа жизни, стали считать молоко и молочные продукты источником всех зол. В результате все чаще можно встретить тех, кто либо серьезно сократил, либо полностью исключил этот продукт из своего рациона, заменив растительной альтернативой. Однако Юлия Пигарева в беседе с онлайн-изданием «Слово и Дело» сообщила, что несмотря на то, что молоко действительно может негативно сказываться на состоянии организма, большинству вовсе не стоит отказываться от него.
По словам диетолога, есть только две категории людей, которым противопоказан этот продукт. Первая — это пациенты с непереносимостью лактозы. «У людей вырабатывается фермент — лактаза, который отвечает за расщепление молочного сахара, — объясняет Юлия Пигарева. — Есть люди, у которых этого фермента выделяется недостаточно, соответственно, у них проявляется непереносимость молочной продукции».
Если у человека диагностирована эта проблема, то ему действительно лучше воздержаться от употребления молока, так как оно может вызывать у него повышенное газообразование, диарею, неприятные ощущения в желудке и кожные высыпания. И вторая категория — это те, кто страдает от аллергии на молочный белок. По словам эксперта, подобная непереносимость чаще всего встречается у детей, и в таком случае также лучше перестать употреблять этот продукт.
Фото: depositphotos
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