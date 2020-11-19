Врач-диетолог рассказала, кому следует отказаться от коровьего молока

По словам диетолога, есть только две категории людей, которым противопоказан этот продукт. Первая — это пациенты с непереносимостью лактозы. «У людей вырабатывается фермент — лактаза, который отвечает за расщепление молочного сахара, — объясняет Юлия Пигарева. — Есть люди, у которых этого фермента выделяется недостаточно, соответственно, у них проявляется непереносимость молочной продукции».

Если у человека диагностирована эта проблема, то ему действительно лучше воздержаться от употребления молока, так как оно может вызывать у него повышенное газообразование, диарею, неприятные ощущения в желудке и кожные высыпания. И вторая категория — это те, кто страдает от аллергии на молочный белок. По словам эксперта, подобная непереносимость чаще всего встречается у детей, и в таком случае также лучше перестать употреблять этот продукт.

Фото: depositphotos

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