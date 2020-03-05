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Участницу конкурса «Мисс Вселенная» затравили в Сети из-за «голодного» обеда дочери

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Экс-участница конкурса красоты «Мисс Вселенная», модель Рэйчел Финч подверглась критике со стороны подписчиков, которые посчитали, что она положила мало еды в школьный ланч-бокс 6-летней дочери.

Похоже, в наш век троллинга в социальных сетях люди все больше испытывают необходимость стыдить и критиковать любые действия своих кумиров. И, как отметил британский онлайн-портал The Mirror, от негатива не застрахован никто, даже мать троих детей, успешная модель, принимавшая участие в конкурсе «Мисс Вселенная» от Австралии и ставшая третьей вице-мисс. Рэйчел попала под огонь критики за то, что поделилась на своей странице в социальной сети Instagram фотографией, на которой изображена коробка для завтрака ее 6-летней дочери Виолетты. В ланч-боксе было много свежих овощей и фруктов, включая огурцы, морковные палочки, виноград и клубнику, и незнакомцы посчитали своим долгом разобрать на молекулы его содержимое и пристыдить мать за то, как она недокармливает своего ребенка.

В гневных комментариях подписчики заявляли, что женщина морит свою дочь голодом, лишает ее хлеба, сладостей и других вкусностей. Рэйчел, которая, к слову, сейчас работает фитнес-инструктором и воспитывает трех детей, не стала молчать и ответила всем недовольным. «Было много людей, которые говорили, что отписываются от меня, потому что я недостаточно кормлю Виолетту, и что у моих детей «слишком строгое» питание и я «лишаю» их нормального детства», – написала Финч, добавив, что на фото всего лишь часть обеда ее дочки и что также в ланч-боксе были макароны, стебли цветной капусты и рисовые крекеры.

Женщина была ошеломлена реакцией подписчиков и посчитала своим долгом пояснить, что здоровье и счастье ее детей – это для нее приоритет №1: «Я кормлю своих детей настоящей качественной едой, даю им целые кусочки фруктов, кладу в их ланч-боксы достаточное количество овощей, поэтому Виолетта пойдет в школу со смузи, салатом и суши. Время от времени она получает угощения, но ей известно, что это именно угощение, и она отлично понимает, почему 80% времени мы питаемся именно так, как питаемся», – закончила свою пламенную речь Рэйчел Финч.

Фото: Instagram

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