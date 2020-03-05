Участницу конкурса «Мисс Вселенная» затравили в Сети из-за «голодного» обеда дочери

В гневных комментариях подписчики заявляли, что женщина морит свою дочь голодом, лишает ее хлеба, сладостей и других вкусностей. Рэйчел, которая, к слову, сейчас работает фитнес-инструктором и воспитывает трех детей, не стала молчать и ответила всем недовольным. «Было много людей, которые говорили, что отписываются от меня, потому что я недостаточно кормлю Виолетту, и что у моих детей «слишком строгое» питание и я «лишаю» их нормального детства», – написала Финч, добавив, что на фото всего лишь часть обеда ее дочки и что также в ланч-боксе были макароны, стебли цветной капусты и рисовые крекеры.

Женщина была ошеломлена реакцией подписчиков и посчитала своим долгом пояснить, что здоровье и счастье ее детей – это для нее приоритет №1: «Я кормлю своих детей настоящей качественной едой, даю им целые кусочки фруктов, кладу в их ланч-боксы достаточное количество овощей, поэтому Виолетта пойдет в школу со смузи, салатом и суши. Время от времени она получает угощения, но ей известно, что это именно угощение, и она отлично понимает, почему 80% времени мы питаемся именно так, как питаемся», – закончила свою пламенную речь Рэйчел Финч.

Фото: Instagram

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