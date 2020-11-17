Учащенное сердцебиение и еще 6 признаков того, что у вас передозировка кофеина

Третий признак – боль в животе, которая возникает в случае, если вы любите пить кофе натощак. Учтите, если эта привычка станет постоянной, вы можете столкнуться и с симптомами, схожими с язвой желудка, такими как изжога, кислотный рефлюкс, ощущение тошноты. Происходит это потому, что кофе раздражает слизистую оболочку желудка. Кроме того, признаком передозировки кофеина считается гиперстимуляция, проявляющаяся в виде повышенной раздражительности, головной боли, учащенного сердцебиения и дрожи, а также ухудшение состояния кожи, которое происходит из-за обезвоживания. Если заметили, что внезапно, без видимых причин, эпидермис стал дряблым, а его оттенок – тусклым, губы – пересохшими, срочно сократите дневную норму кофе. Если вас не убедили эти доводы, учтите, что еще одним симптомом передозировки кофеина врачи считают повышенный стресс, который возникает из-за того, что этот напиток провоцирует повышение гормона кортизола, ответственного за это.

Фото: pixabay

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