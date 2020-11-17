Учащенное сердцебиение и еще 6 признаков того, что у вас передозировка кофеина
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум» со ссылкой на медицинский журнал Healthline, врачи выделяют 7 характерных признаков того, что у вас передозировка кофеина. Среди них – проблемы со сном, которые объясняются тем, что потребление во второй половине для бодрящих напитков (к которым относится еще и чай) на 3-5 часов возбуждает организм, что и приводит к бессоннице и беспокойному, неглубокому сну. Второй признак, который, казалось бы, противоречит первому, – чувство усталости. Однако оно появляется как следствие плохого ночного отдыха накануне. А если вы продолжаете регулярно бодриться кофе в течение дня и вечера, готовьтесь к хроническому отсутствию энергии.
Третий признак – боль в животе, которая возникает в случае, если вы любите пить кофе натощак. Учтите, если эта привычка станет постоянной, вы можете столкнуться и с симптомами, схожими с язвой желудка, такими как изжога, кислотный рефлюкс, ощущение тошноты. Происходит это потому, что кофе раздражает слизистую оболочку желудка. Кроме того, признаком передозировки кофеина считается гиперстимуляция, проявляющаяся в виде повышенной раздражительности, головной боли, учащенного сердцебиения и дрожи, а также ухудшение состояния кожи, которое происходит из-за обезвоживания. Если заметили, что внезапно, без видимых причин, эпидермис стал дряблым, а его оттенок – тусклым, губы – пересохшими, срочно сократите дневную норму кофе. Если вас не убедили эти доводы, учтите, что еще одним симптомом передозировки кофеина врачи считают повышенный стресс, который возникает из-за того, что этот напиток провоцирует повышение гормона кортизола, ответственного за это.
Фото: pixabay
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