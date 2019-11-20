Стало известно, чем опасно интервальное голодание

Стародубова пояснила, что «в условиях голода в нашем организме включаются механизмы, направленные на адаптацию к этим новым неблагоприятным условиям, в результате чего обмен веществ начинает замедляться, соответственно, снижается потребность организма в энергии, поступающей с пищей». Потому привычный рацион с, казалось бы, привычной и нормальной калорийностью внезапно становится избыточным, и следует «рикошетный набор веса».

Лишним подтверждением тому служит и его недостаточная изученность: в экспериментах приняло участие маленькое количество людей, а большинство выводов сделаны в результате опытов, проведенных на животных.

В заключение диетолог рекомендовала не голодать, а придерживаться принципов рационального, сбалансированного питания, не переедать и не пропускать основные приемы пищи, которых должно быть не менее трех в день с двумя небольшими перекусами.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!