Сколько мандаринов в день можно есть без вреда для здоровья, а кому от них лучше отказаться

Диетолог объяснила, что в мандаринах содержится очень большое количество сахара, что может негативно сказаться на фигуре всех, кто следит за своим весом и фигурой. «Людям, которые хотят похудеть, и тем, у кого есть ожирение, сахарный диабет, дозу этих фруктов нужно контролировать», – пояснила Григорьян. Не стоит злоупотреблять цитрусовыми в праздники и тем, кто страдает от желудочно-кишечных заболеваний, особенно в период обострения.

Фото: depositphotos

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