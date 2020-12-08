Сколько мандаринов в день можно есть без вреда для здоровья, а кому от них лучше отказаться
Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук диетолог Ольга Григорьян рассказала онлайн-изданию RT, что мандарины – продукт достаточно аллергенный и может вызвать такие реакции, как крапивница, насморк и даже удушье, потому тем, у кого есть даже небольшая реакция на цитрусовые, лучше полностью воздержаться от их употребления. Но даже совершенно здоровым людям стоит ограничить количество съеденных фруктов в день одним – максимум двумя.
Диетолог объяснила, что в мандаринах содержится очень большое количество сахара, что может негативно сказаться на фигуре всех, кто следит за своим весом и фигурой. «Людям, которые хотят похудеть, и тем, у кого есть ожирение, сахарный диабет, дозу этих фруктов нужно контролировать», – пояснила Григорьян. Не стоит злоупотреблять цитрусовыми в праздники и тем, кто страдает от желудочно-кишечных заболеваний, особенно в период обострения.
Фото: depositphotos
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