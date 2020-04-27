Россиян научат правильно питаться во время самоизоляции

У специалистов можно получить рекомендации по режиму питания, размеру порций, суточной калорийности меню и даже советы по приготовлению пищи. Кроме того, эксперты расскажут о том, какие биологически активные добавки могут быть полезны в период повышенного стресса и недостатка витаминов. «При обращении в контакт-центр также можно будет уточнить способы приготовления блюд и оптимизации рациона питания введением биологически активных добавок к пище», – говорится в сообщении. «Горячая» линия работает без выходных, с 9:00 до 21:00.

Фото: pexels

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