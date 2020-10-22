Россиянам рассказали об опасных продуктах, которые провоцируют развитие рака

Также, согласно лабораторным исследованиям, сахар может стать причиной возникновения онкологии груди, потому злоупотреблять им не стоит, так как он ведет к стремительному росту и размножению раковых клеток, чему способствует очень быстрый гликолиз. Ожирение, в свою очередь, ведет к образованию нескольких видов злокачественных опухолей – щитовидной и молочной желез, пищевода и кишечника, увеличивает риск неправильное питание в сочетании с сидячим образом жизни. Если не сделать свой рацион более сбалансированным и не добавить к ЗОЖ физические нагрузки, болезни не избежать.

Также врачи считают, что бесконтрольный прием витаминов также неблагоприятно сказывается на здоровье, так как эта привычка может спровоцировать рост раковых клеток. Отрицательно сказывается на здоровье и частое употребление слишком горячих напитков – это провоцирует развитие опухоли пищевода.

Фото: pixabay

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