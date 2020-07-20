Россиянам рассказали, как быстро сжечь лишний жир без вреда для здоровья
В интервью радиостанции Sputnik эксперт заявил, что «сушка» – один из самых быстрых и вместе с тем эффективных способов довести фигуру до идеала, избавившись от лишних жировых отложений. Но как и во всем, делать это надо правильно, чтобы не навредить здоровью, и главное из них – никаких экстремальных результатов. «Польза будет, если сушка не экстремальная – это значит, не опускать процент жира меньше определенного количества. Условно говоря, меньше 7% – это экстрим соревновательного уровня, который для организма не очень полезен. Женщинам это грозит серьезными последствиями, начиная от проблем с кожей и волосами и заканчивая нарушением менструального цикла. А если все делать в меру, то потеря лишнего веса благотворно сказывается на организме», – уверен Михаил Малек.
Еще одно основополагающее правило – полное исключение из рациона любых углеводов, что способствует расщеплению накопленных жиров. Однако так резко менять свое меню может быть чревато, потому отказывайтесь от углеводов постепенно. Кроме того, во время «сушки» стоит помнить о водно-солевом балансе и пить достаточное количество жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Нельзя и прибегать к использованию мочегонных препаратов, так как это может быть попросту опасно. «Чем быстрее «сушка», тем больше вред. Чем «сушка» постепеннее, тем меньше вред», – отметил Малек. По словам специалиста, безопасной считается потеря 500 граммов – максимум килограмма лишнего веса в неделю. Все, что больше, уже не пройдет без вреда для здоровья.
Фото: freepik
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