Россиянам рассказали, как быстро сжечь лишний жир без вреда для здоровья

Еще одно основополагающее правило – полное исключение из рациона любых углеводов, что способствует расщеплению накопленных жиров. Однако так резко менять свое меню может быть чревато, потому отказывайтесь от углеводов постепенно. Кроме того, во время «сушки» стоит помнить о водно-солевом балансе и пить достаточное количество жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Нельзя и прибегать к использованию мочегонных препаратов, так как это может быть попросту опасно. «Чем быстрее «сушка», тем больше вред. Чем «сушка» постепеннее, тем меньше вред», – отметил Малек. По словам специалиста, безопасной считается потеря 500 граммов – максимум килограмма лишнего веса в неделю. Все, что больше, уже не пройдет без вреда для здоровья.

Фото: freepik

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