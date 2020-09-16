Российский диетолог развенчал популярный миф о мармеладе
Как сообщил врач-диетолог и автор Telegram-канала «Доктор Фил» Филипп Кузьменко в интервью радиостанции Sputnik, этот продукт умело маскируется под полезный десерт, но это не так. Его действительно делают на основе фруктовых пюре и соков, но это не уменьшает его калорийности. «К мармеладу надо относиться как к любым конфетам. И неважно, из шоколада конфета или из фруктового сахара», – категорично заявил эксперт.
Более того, по его словам, существует популярное заблуждение, что природные углеводы при спрессовывании становятся низкокалорийным, однако это абсолютно не соответствует действительности. Кроме того, одна мармеладка эквивалентна 3-4 яблокам по своей пищевой ценности, но такое количество за один раз человек вряд ли съест. Кроме того, в любых фруктах есть клетчатка и полезные витамины, чего, естественно, нет в составе псевдополезного лакомства. Кузьменко сказал, что взрослые сами ответственны за свой выбор, что есть, главное – не заниматься самообманом. А вот детей лучше оградить от сладкого и конфет до максимально возможного возраста. «Если делать выбор между тем, что давать ребенку, то предпочтение нужно отдавать в пользу настоящих фруктов, а не мармелада», – подытожил он.
Фото: depositphotos
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