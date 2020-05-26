Российский диетолог рассказала, чем опасно быстрое похудение после самоизоляции

В интервью радиостанции Sputnik эксперт объяснила, что восстановление формы – цель благородная, однако неправильно подобранные или экстремальные диеты могут быть опасны. Скоромная напомнила, что в основе правильного похудения – умеренное питание, исключающее мучное, сладкое и сахар, а также регулярные физические нагрузки.

Причем, если вы новичок в деле похудения, лучше не проявлять самодеятельности и записаться на консультацию к специалисту – диетологу или нутрицитологу. Если такой возможности нет, можно купить какой-нибудь марафон или онлайн-курс у профессионала, которому вы доверяете.