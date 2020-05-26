Российский диетолог рассказала, чем опасно быстрое похудение после самоизоляции
В интервью радиостанции Sputnik эксперт объяснила, что восстановление формы – цель благородная, однако неправильно подобранные или экстремальные диеты могут быть опасны. Скоромная напомнила, что в основе правильного похудения – умеренное питание, исключающее мучное, сладкое и сахар, а также регулярные физические нагрузки.
Причем, если вы новичок в деле похудения, лучше не проявлять самодеятельности и записаться на консультацию к специалисту – диетологу или нутрицитологу. Если такой возможности нет, можно купить какой-нибудь марафон или онлайн-курс у профессионала, которому вы доверяете.
Если же выбрать какой-нибудь экстремальный способ, можно легко получить результат, обратный желаемому: «Самостоятельные экспресс-диеты, монодиеты могут не только испортить внешний вид, то есть вы наберете в два раза больше, чем скинули, но и подпортить здоровье», – пояснила Арина Скоромная, добавив, что входить в тренировочный процесс тоже надо плавно. Начинать надо с легкой утренней гимнастики или легкого кардио и впоследствии увеличивать нагрузку. Вместо тренажеров, по словам эксперта, можно использовать подручные средства: обычный стулья, полотенца, бутылки с водой.
Фото: freepik
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