Развенчаны 3 самых популярных мифа о здоровом питании и похудении
Британский ученый-генетик Тимоти Спектор рассказал онлайн-порталу Daily Mail, что многие «высказанные однажды, ничем не подтвержденные «истины» начинают повторяться так часто, что уже становится невозможно избавиться от них. Именно из-за веры в такие мифы многим так и не удается похудеть».
Среди этих заблуждений одно из самых известных – о том, что завтрак пропускать нельзя, так как это вредно и неизбежно грозит появлением лишнего веса и проблемами со здоровьем. Однако в последние годы недаром такой популярностью пользуется интервальное голодание, которое, как известно, строится на принципах приема пищи только в лимитированный промежуток времени – в 8 или 10 часов. И именно эта система, как подтверждается многочисленными исследованиями, помогает существенно снизить уровень инсулина, что неизбежно ведет к похудению.
Второй популярный миф из серии базовых заключается в том, что соль – это белая смерть для человека, которая сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, ведет к развитию гипертонии, однако исследования опровергают это утверждение. По утверждению многочисленных ученых, снижение потребления соли никак не сказалось на снижении риска возникновения инсульта, инфаркта, сердечного приступа или риска внезапной смерти. И еще одно заблуждение, в которое давно пора перестать верить, что всем, кто хочет похудеть и сохранить здоровье, нужно обязательно сократить количество потребляемого мяса в пользу рыбы. Польза Омега-3 кислот для здоровья безусловна, но часто переоценена. «Нам внушают нам, что мы должны сократить потребление мяса и вместо этого есть 2-3 порции рыбы в неделю. При этом никаких подтверждений полезности омега-3 для работы мозга или сердца не существует. Более того, выращиваемая промышленным способом рыба накачивается антибиотиками и потенциально может нанести здоровью вред», – пояснил свое утверждение Спектор.
Фото: pexels
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