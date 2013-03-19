Развенчаны 3 самых популярных мифа о здоровом питании и похудении

Британский ученый-генетик Тимоти Спектор рассказал онлайн-порталу Daily Mail, что многие «высказанные однажды, ничем не подтвержденные «истины» начинают повторяться так часто, что уже становится невозможно избавиться от них. Именно из-за веры в такие мифы многим так и не удается похудеть».

Среди этих заблуждений одно из самых известных – о том, что завтрак пропускать нельзя, так как это вредно и неизбежно грозит появлением лишнего веса и проблемами со здоровьем. Однако в последние годы недаром такой популярностью пользуется интервальное голодание, которое, как известно, строится на принципах приема пищи только в лимитированный промежуток времени – в 8 или 10 часов. И именно эта система, как подтверждается многочисленными исследованиями, помогает существенно снизить уровень инсулина, что неизбежно ведет к похудению.