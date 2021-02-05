Раскрыт способ похудения без изнурительных упражнений
Не все любят интенсивные тренировки, которые позволяют сбросить вес быстрее. Специалист рекомендовала в таком случае отказаться от них и перестать мучить организм. По ее словам, гораздо эффективнее выбрать вид физической активности, который нравится, даже если он менее эффективен. Достичь цели потребуется больше времени, однако человек рано или поздно получит фигуру своей мечты.
Если заниматься без желания и изнурять себя тренировками, то цели можно и не достичь, считает диетолог. Она подчеркнула, что риск забросить спорт в этом случае велик. Специалист советует придерживаться правил питания и отдавать предпочтение блюдам, богатым белками и жиром. Следует дополнять их овощами.
Если протеин и жиры дают организму силу, то свежие овощи – пищевые волокна. Для похудения не менее важно стабильное и гармоничное состояние психики. Поэтому надо наладить отношения со сном. По мнению американки, если следовать этим советам, на похудение хватит и сил, и мотивации.
Ранее мы писали о 15 вещах, которые вы можете сделать прямо сейчас, чтобы похудеть без диеты. Среди этих советов - прогулки, ограничения в еде, получение дополнительных эмоций без сладкого.
Фото: pexels.com
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