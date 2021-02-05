Раскрыт способ похудения без изнурительных упражнений

Если заниматься без желания и изнурять себя тренировками, то цели можно и не достичь, считает диетолог. Она подчеркнула, что риск забросить спорт в этом случае велик. Специалист советует придерживаться правил питания и отдавать предпочтение блюдам, богатым белками и жиром. Следует дополнять их овощами.

Если протеин и жиры дают организму силу, то свежие овощи – пищевые волокна. Для похудения не менее важно стабильное и гармоничное состояние психики. Поэтому надо наладить отношения со сном. По мнению американки, если следовать этим советам, на похудение хватит и сил, и мотивации.

Ранее мы писали о 15 вещах, которые вы можете сделать прямо сейчас, чтобы похудеть без диеты. Среди этих советов - прогулки, ограничения в еде, получение дополнительных эмоций без сладкого.