Постройневшая Лариса Гузеева показала «неприбранное» фото без макияжа: «Давно не была такой счастливой»

Лариса не стесняется демонстрировать «неприбранные» фотографии, ведь они как нельзя лучше демонстрируют ее состояние: «Я давно не была такой довольной и счастливой! Всем счастья и удачи», — поделилась эмоциями она.

«Ларис, по-моему, процесс пошел)) на лицо, точно похудели», «А вы схуднули по лицу видно класс», «Схуднула и заметно», «Вроде бы голодаете а лицо счастливое», «Приятно за вами наблюдать», «Вы такая на этих фотографиях свежая, прям видно что отдохнули, помолодели и похудели», «Голод давно уже стал причиной ожирения, чтобы худеть, надо как раз есть», «Что Вы там такое вкусное хрумкаете?)», «Бросьте эту затею худеть! В наши года нам полагается быть Пышными», «Худеешь и сразу лицо, как печеное яблоко», «Классно похудела, но больше наверное не надо, классно выглядите», «Вам не нужно худеть, вы замечательная», «Вы шикарно смотритесь в любом весе. Энергетика у Вас такая — женщина — огонь», — обсуждают подписчики.