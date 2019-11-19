Постройневшая Лариса Гузеева показала «неприбранное» фото без макияжа: «Давно не была такой счастливой»
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Фото: Instagram Ларисы Гузеевой
Популярная актриса и телеведущая Лариса Гузеева старается быть максимально искренней с публикой. В Сети легко можно найти ее ставшие мемами неосторожные фразы, историю колебаний ее веса. Заботясь о том, чтобы другие женщины не повторяли ее ошибок, Лариса часто повторяет: худеть стоит только под контролем врачей.
«Дорогие мои, я сбрасывала вес на голоде и набирала в два раза больше — это порочная система», — предупредила в очередной раз звезда, отправившись в клинику, где за ее диетой следят специалисты.
Лариса не стесняется демонстрировать «неприбранные» фотографии, ведь они как нельзя лучше демонстрируют ее состояние: «Я давно не была такой довольной и счастливой! Всем счастья и удачи», — поделилась эмоциями она.
«Ларис, по-моему, процесс пошел)) на лицо, точно похудели», «А вы схуднули по лицу видно класс», «Схуднула и заметно», «Вроде бы голодаете а лицо счастливое», «Приятно за вами наблюдать», «Вы такая на этих фотографиях свежая, прям видно что отдохнули, помолодели и похудели», «Голод давно уже стал причиной ожирения, чтобы худеть, надо как раз есть», «Что Вы там такое вкусное хрумкаете?)», «Бросьте эту затею худеть! В наши года нам полагается быть Пышными», «Худеешь и сразу лицо, как печеное яблоко», «Классно похудела, но больше наверное не надо, классно выглядите», «Вам не нужно худеть, вы замечательная», «Вы шикарно смотритесь в любом весе. Энергетика у Вас такая — женщина — огонь», — обсуждают подписчики.
Фото и видео: instagram
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