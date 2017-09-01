Известная телеведущая сама наградила себя нелестным эпитетом

Фотографии, которые появились на страницах изданий «Экспресс-газета» и «Тайны звезд» на днях, шокировали общественность. Если верить подписям, на снимках изображена 58-летняя Лариса Гузеева в раздельном черном купальнике — папарацци подкараулили ее на отдыхе в Болгарии. Однако поверить, что красивая женщина, которую мы привыкли видеть на экранах телевизоров, так сильно поправилась за столь короткий срок и стала выглядеть как человек с серьезной степенью ожирения, невозможно.

Ошибки нет, сообщает «Дни.ру»: Лариса сама прокомментировала снимки и назвала себя «освиневшей теткой». «Посмотрела и ахнула! Поняла: я дошла до той точки, когда на себя уже неприлично смотреть. Повесила свою фотографию на холодильник: вид "освиневшей" тетки ничего, кроме тошноты, не вызвал», — цитирует издание ее слова.

Ведущая «Давай поженимся!» объяснила свой внешний вид успехом в карьере: «Начались сытые времена в прямом и переносном смысле. У меня был полный беспредел в еде. Я себя оправдывала, что устала после съемок, и шла в ресторан. И там в каком-то истерическом состоянии ела все подряд», — рассуждает она.

Актриса и телеведущая намерена вернуть форму в короткие сроки, ведь совсем скоро поклонники ждут новых серий полюбившегося им шоу с ее участием. Ждем новых снимков в блоге звезды!

Фото: instagram.com