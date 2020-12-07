Почему не стоит садиться на жесткую диету перед Новым годом

Диетолог отметила, что худеть нужно не по принципу «перед праздником или отпуском», а системно подойти к изменению своего рациона, сделав его более «чистым». Гораздо более щадящим для психического и физического здоровья будет организовать свое питание таким образом, чтобы оно было сбалансированным и при этом вкусным, чтобы худеть без стресса и не переставать получать удовольствие от вкусной еды. Не стоит стремиться сбросить 10 килограммов за один месяц: «Оптимальная скорость снижения веса, которая не приносит проблем, — это 2-4 килограмма в месяц. Есть люди, которые худеют и на большее количество килограмм, но это дается ценой здоровья», — заключила доктор Дианова.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!