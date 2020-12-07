Почему не стоит садиться на жесткую диету перед Новым годом
Как сообщила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в эфире радиостанции Sputnik, желание выглядеть безупречно в новогоднюю ночь вполне объяснимо, однако сбросить лишние килограммы за 2-3 недели — цель опасная и чаще всего недостижимая. Соблюдать жесткую диету сложно, потому срывов и последующего набора веса не избежать. Однако не это самое страшное: из-за неудачи человек начинает нервничать, расстраиваться и может даже довести себя до депрессивного состояния. А если удастся выдержать жесткие ограничения и влезть в заветное микроплатье, есть вероятность, что цена, которую вы заплатили здоровьем, будет довольно высока, так как это может привести к обострению многих хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта (холецистит, панкреатит), серьезной пищевой депрессии и снижению метаболизма, а также усугублению уже имеющихся эндокринных и сердечно-сосудистых проблем (гипертония, сахарный диабет).
Диетолог отметила, что худеть нужно не по принципу «перед праздником или отпуском», а системно подойти к изменению своего рациона, сделав его более «чистым». Гораздо более щадящим для психического и физического здоровья будет организовать свое питание таким образом, чтобы оно было сбалансированным и при этом вкусным, чтобы худеть без стресса и не переставать получать удовольствие от вкусной еды. Не стоит стремиться сбросить 10 килограммов за один месяц: «Оптимальная скорость снижения веса, которая не приносит проблем, — это 2-4 килограмма в месяц. Есть люди, которые худеют и на большее количество килограмм, но это дается ценой здоровья», — заключила доктор Дианова.
Фото: depositphotos
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