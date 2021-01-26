Перечислены продукты с самым высоким содержанием вредных трансжиров

В Роспотребнадзоре поясняют, что полностью избежать употребления трансжиров практически невозможно, поскольку они в незначительном количестве содержатся даже в мясе и молоке, которые считаются важными составляющими сбалансированного питания. При этом необходимо читать этикетки и выбирать варианты с максимально здоровым составом, а также следить за тем, чтобы в рационе преобладали фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и постный белок. «Чтобы уменьшить потребление трансжиров, необходимо читать этикетки на продуктах и обращать особое внимание на ингредиенты, входящие в состав продукта. Так, если на маркировке пищевой продукции вы видите "частично гидрогенизированные масла", то это трансжиры», — пояснили в ведомстве.

Фото: depositphotos

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