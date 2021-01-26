Перечислены продукты с самым высоким содержанием вредных трансжиров
Как сообщают специалисты на сайте ведомства, в первую очередь трансжиры содержатся в блюдах, приготовленных во фритюре, маргарине, попкорне для микроволновок, фастфуде, пончиках, кексах, пирожных, заменителях молока, сливках для кофе, замороженных готовых блюдах типа пиццы, пирогов, мясных рулетов, глазури, гамбургерах, картофеле фри, заменителях сливочного масла типа кулинарного жира.
В Роспотребнадзоре поясняют, что полностью избежать употребления трансжиров практически невозможно, поскольку они в незначительном количестве содержатся даже в мясе и молоке, которые считаются важными составляющими сбалансированного питания. При этом необходимо читать этикетки и выбирать варианты с максимально здоровым составом, а также следить за тем, чтобы в рационе преобладали фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и постный белок. «Чтобы уменьшить потребление трансжиров, необходимо читать этикетки на продуктах и обращать особое внимание на ингредиенты, входящие в состав продукта. Так, если на маркировке пищевой продукции вы видите "частично гидрогенизированные масла", то это трансжиры», — пояснили в ведомстве.
Фото: depositphotos
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