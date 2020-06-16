От яиц до томатов: какие продукты помогут защитить легкие от коронавируса

Также стоит включить в свой рацион цельный рис, который нормализует работу кишечника, что напрямую связано с улучшением работы легких, и томаты, богатые витамином С и ликопином, которые предотвратят проблемы с дыханием. Кроме того, для нормального функционирования организма необходимы полиненасыщенные жирные кислоты Омега 3-6-9, обладающие противовоспалительной способностью. Они содержатся в большом количестве в рыбе – есть этот продукт необходимо не реже 3 раз в неделю. Также стоит включить в свой рацион оливковое масло, авокадо, грецкие орехи, богатые не только жирными кислотами, но и витаминами А, Е, D и К. Эксперты рекомендуют еще и есть качественные молочные продукты и пить достаточное количество чистой воды.

Фото: freepik

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