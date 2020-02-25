Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, это происходит потому, что, скорее всего, данный жир не всегда связан с вашим весом. Оказывается, есть множество других факторов, которые влияют на его появление. Первый из них – гормональные колебания. Одним из самых распространенных побочных эффектов менопаузы является увеличение веса, новые данные свидетельствуют о том, что резкое падение уровня эстрогена приводит к снижению уровня метаболизма, резистентность к инсулину, что ведет к затруднениям в борьбе с сахарами и крахмалами. Наши гормоны также влияют на распределение жира. Увеличение веса в перименопаузе часто связано с отложением жира вокруг живота и внутренних органов, потому, чтобы не допустить этого, надо снижать количество потребляемых калорий, ведь организм просто не в состоянии сжечь привычное количество. Упор надо делать на белок и не забывать о качественном сне. Второй причиной отсутствия пресса может стать стресс, который ведет к повышению уровня кортизола, способствующего накоплению жира в брюшной полости. Стресс же может привести к снижению окисления жира, благодаря которому происходит процесс его сжигания в качестве энергии. Это означает, что надо бороться с источниками нервного напряжения – больше гулять, заниматься йогой, медитировать, пить травяные настои для успокоения, включить в рацион антистресс-продукты.Также причиной отсутствия кубиков пресса может стать банальное вздутие животе. Оказывается, 70% людей регулярно страдает от этого. Причины вздутия могут быть разные, включая синдром раздраженного кишечника, метеоризм, воспалительные заболевания кишечника и эндометриоз. В редких случаях это может быть симптомом чего-то более серьезного, в том числе рака яичников, потому важно пройти профилактический осмотр у врача. Диетологи советуют уменьшить количество простых сахаров, рафинированных углеводов и есть больше клетчатки, регулярно пить чашку домашнего костного бульона, чтобы избежать вздутия.Кроме того, если вы любите пиво, будьте готовы к тому, что ваш живот неизбежно превратится в нечто, похожее на бочонок. В этом напитке много пустых калорий, кроме того, он изготавливается из хмеля, в котором высокое содержание фитоэстрогенов – растительных соединений, которые по своему воздействию на организм похожи на гормон эстроген. Потому лучше откажитесь от алкоголя вовсе или замените пиво на бокал красного вина. И еще одной причиной жира вокруг живота может быть набор веса. Да-да, все банально. Именно поэтому так важно заниматься спортом и придерживаться здоровой диеты, ведь висцеральный жир вокруг вашей талии – один из самых опасных для организма, он напрямую связан с развитием сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа. Потому больше двигайтесь – гуляйте, делайте зарядку, бегайте, а также выбирайте больше сытной пищи, богатой клетчаткой и белком, чтобы подольше избежать голода.Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!