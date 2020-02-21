Врач-диетолог Мэрилин Гленвилл рассказала британскому онлайн-порталу The Sun о том, какие сигналы вам посылает организм, если хочется шоколада и других запретных радостей, и какие более здоровые альтернативы им существуют.По словам эксперта, научно доказано, что, если ужасно хочется съесть шоколадку, значит, вы испытываете сильный стресс или у вас ест гормональные проблемы. Дело в том, что некоторые компоненты в шоколаде поднимают настроение и повышают уровень серотонина в крови, который полезен для мозга. Также тяга к шоколаду может указывать на дефицит магния, которым богат какао. Недостаток этого минерала, кстати, усиливается в некоторые дни цикла, именно потому порой вам так хочется съесть шоколадку. Только выбирать надо темные варианты, в которых мало сахара и много какао. К фастфуду, по мнению Гленвилл, обычно тянет, когда вы эмоционально подавлены. Обратите внимание, что вам хочется съесть что-то вредное, когда вы долгое время испытываете стресс или эмоциональное напряжение. Именно тогда вам на помощь спешат гамбургер и чипсы, ведь сочетание жиров и быстрых углеводов вызывает резкий выброс дофамина в кровь. Этот нейротрансмиттер отвечает в мозгу за удовольствие и подъем настроения, связанный с ним. Однако, чтобы не попасть в эмоциональную зависимость от подобной еды, лучше замените фастфуд на жирную рыбу – она справится с подобной задачей не менее эффективно.Если вам все время хочется сыра, это знак, что вашему организму не хватает витамина В12, которого много в пище с высоким содержанием жиров. Потому самое время включить в свой рацион жирную рыбу, орехи, авокадо и сыр (но в разумных количествах). В качестве наиболее оптимальной альтернативы для тех, кто жить не может без сыра, диетолог рекомендует выбрать швейцарский Эмментань, в котором содержится много кальция и пресловутого витамина В12. А желание немедленно съесть стейк говорит о том, что вы едите мало белка и организм вам об этом настойчиво сигнализирует. Также тяга к красному мясу может быть признаком дефицита железа. Если вы не едите мясо, убедитесь, что в вашем рационе достаточно растительного протеина, необходимого для нормальной работы мышц, восстановления тканей и костей. Выбирайте диетические варианты мяса и добавьте в рацион фасоль, чечевицу и другие бобовые, если вы вегетарианец.Жить не можете без макарон? Значит, у вас хроническая усталость и эмоциональная опустошенность. Ваше тело использует углеводы, чтобы повысить уровень серотонина, гормона счастья. То же самое касается нездоровой любви к рису, картофелю и белому хлебу, которые также являются прекрасным источником углеводов. Эксперт советует выбирать обязательно цельнозерновую пасту, коричневый рис и черный хлеб, чтобы поднять настроение и повысить уровень энергии, но без сильных перепадов уровня сахара в крови, которыми сопровождается «доза» быстрых углеводов.Нездоровая любовь к чипсам и другим соленым закускам может свидетельствовать об обезвоживании. По мнению эксперта, соль стимулирует чувство жажды и помогает организму задерживать жидкость. Потому, если вы пьете недостаточное количество жидкости, болеете или много тренируетесь, вы нуждаетесь в соли, чтобы функционировать без сбоев, потому и возникает желание съесть что-нибудь солененькое. Однако слишком большое количество соли тоже вредно – это может привести к повышению кровяного давления, потому вместо чипсов лучше выпейте стакан воды или съешьте кусочек тыквы. А вот желание без остановки есть карри, скорее всего, говорит о том, что у вас дефицит цинка, из-за которого вы можете стать более восприимчивы к простуде и гриппу и будете хотеть отведать блюдо с сильным вкусом, коим и является карри. Однако диетолог советует заменить это блюдо на острые азиатские бульоны с лапшой, которые менее калорийны и не менее полезны.Тяга к сладкому и пирожным также, как и желание есть макароны, говорит о том, что вы нуждаетесь в дополнительном источнике энергии или просто недостаточно поели. Сладкая пища предлагает быстрое поднятие уровня глюкозы в крови, однако за скачком следует столь же быстрый спад, потому голод быстро уходит и так же быстро возвращается. Чтобы избежать этих американских горок ешьте больше продуктов, богатых клетчаткой, цельнозерновых продуктов, овсянки, хлеба из муки грубого помола и не забывайте завтракать.Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!