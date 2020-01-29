От обезвоживания до выпадения волос: как на самом деле экстремальные диеты влияют на организм

По словам Холмс, через 12 часов после начала такой диеты тело переходит в режим голодания: «Ваше тело начинает использовать накопленную энергию (гликоген) в качестве главного источника топлива. А затем начнет сжигать жиры», – поясняет она, добавляя, что на этой стадии часто наступает обезвоживание.

Через сутки после начала радикальной диеты вы почувствуете первые негативные последствия в виде повышения уровня кортизола. «Поскольку вы расходуете свои запасы энергии и при этом не едите регулярно, организм начинает преобразовывать в энергию белки, то есть сжигать мышечную ткань, из-за чего метаболизм замедляется», – говорит Холмс.

Через 48 часов вы уже официально находитесь в режиме голодания. На данном этапе запасы энергии в организме, скорее всего, полностью истощены, потому он не может определить разницу между обычным дефицитом калорий и голодом, потому обмен веществ замедляется еще сильнее, и вы упираетесь в стену. Вы начнете чувствовать сильную усталость и постоянный голод.

Через трое суток такого экстремального питания из-за недостатка калорий ваше тело начнет цепляться за любые запасы жира и начнет накапливать его буквально из воздуха, при этом мышечная ткань будет по-прежнему разрушаться. Чувство голода к этому времени притупится, но функции щитовидной железы и мозга уже будут нарушены. «Вы можете ощущать спутанность сознания и будете замедленно соображать – это мозг ищет источники энергии».

Через неделю такой диеты тело будет полностью истощено, ему не будет хватать основных питательных веществ, микро- и макроэлементов для эффективного функционирования и предотвращения воспалительных процессов, которые могут привести к заболеваниям, также вам будет сложно сосредоточиться и сконцентрироваться. В долгосрочной же перспективе быстрые диеты дают быстрые результаты, которые быстро исчезают, и длительные проблемы со здоровьем, которые могут проявиться не сразу, но это обязательно произойдет, если к таким методам похудения вы прибегаете регулярно.

Среди возможных последствий подобных краш-диет Холмс называет ослабление иммунной системы, дегидратацию, нерегулярное опорожнение кишечника, усталость, раздражительность, головные боли, истончение и выпадение волос. По словам диетолога, если регулярно придерживаться таких систем питания, это может привести к диабету II типа, уменьшению плотности костей, учащенному сердцебиению и даже к увеличению веса.

Фото: vostock-photo

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