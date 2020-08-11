От хлопьев до соусов: сколько сахара действительно содержится в ваших любимых продуктах

В блюдах, которые вы часто едите на обед, тоже высокое содержание сахара. Например, в салатах, точнее, в заправках для них. Речь идет, конечно же, о покупных вариантах, потому остановитесь на обычном оливковом масле или бальзамическом, красно или белом винном уксусе. Грешат высоким содержанием сахара и покупные супы, особенно томатные. Если помидоры, которые используются для приготовления этих блюд кисловаты, их искусственно подслащивают. Если вы любите на ужин ограничиться полуфабрикатами или готовой едой для микроволновки, знайте, что чаще всего они не соответствуют рекомендациям по здоровому питанию и количества добавленного сахара.

Покупные соусы из банки для пасты или лазаньи, а также кетчупы содержат в среднем около 2 чайных ложек сахара, а зерновые батончики – не менее четырех. Если на них вы видите маркировку «no sugar», скорее всего, в них есть фруктоза, мед или кленовый сироп. Есть этот ингредиент даже в чипсах: они сделаны из картофеля и углеводов, которые в организме расщепляются в глюкозу, то же самое относится к рису, кукурузе, кренделям. Кроме того, примерно 4 из 5 газированных напитков содержат более 6 ложек сахара на 330 миллилитров.

Фото: depositphotos

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