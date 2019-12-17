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От банановой муки до спагетти из бобовых: названы главные тренды 2020 года в диетологии

Известный австралийский диетолог Кристен Бек составила свой прогноз в отношении модных диетически веяний, которые станут невероятно актуальны в наступающем году.

В то время как 2019-й был годом комбучи (чайного гриба), семян конопли и аюрведического напитка с красивым названием «лунное молоко», в 2020-м все эти тренды отойдут на второй план. По словам диетолога Кристен Бек, которые приводит британское онлайн-издание Daily Mail, актуальными станут растительные и цельнозерновые продукты. Как результат, наиболее популярными будут растительные диеты и вегетарианские системы питания. Обусловлено это такими трендами, набравшими силу еще в уходящем году, как осознанное отношение к природе и ее благам, рациональное потребление.

Бек отмечает, что «уклон в сторону растительной пищи» – концепт сам по себе не новый, но тем не менее именно в 2020-м все больше людей будут выбирать минимально обработанные цельнозерновые и бобовые продукты, фрукты, орехи и различные семена.

В качестве других трендов диетолог выделила – отказ от алкоголя, люди уже сегодня все чаще ищут безалкогольную альтернативу своим любимым крепким напиткам, в том числе и на вечеринках, и в барах. Также стоит ждать очередного витка любви к различным видам ореховых масел, от миндальных и арахисовых до масла из семян арбуза или тыквы, так как эти продукты придают веганским блюдам и меню кетодиеты совершенно новый вкус. Еще один тренд 2020 года – растительное мясо. Несмотря на то, что это на данный момент очень дорогой продукт, ученые ищут способы создать более бюджетные альтернативы, которые будут полезны для здоровья.

Отказ от простых сахаров продолжит набирать обороты, потому такие продукты, как гранатовая патока и нектар из сладкого картофеля, которые можно использовать и в выпечке, и в напитках, станут здоровой альтернативой белому или тростниковому сахару.

Безумно популярным в 2020-м по-прежнему будет такой продукт, как киноа. Однако ему в компанию добавятся и другие злаки, богатые клетчаткой, например, просо, полба, гречка. Хлеб все больше будут покупать изготовленный из цельнозерновой муки.

Кроме того, по словам Бек, стремление найти инновационные заменители зерна породит повышенный интерес к растительным белкам и появлению в магазинах большого количества альтернативной муки из фруктов и овощей, в частности, банановой или кокосовой муки для выпечки, а также пасты (спагетти), чипсов и закусок на основе бобовых, в которых содержится гораздо больше белка, чем в обычных макаронах.

Фото: vostock-photo

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