От банановой муки до спагетти из бобовых: названы главные тренды 2020 года в диетологии

В качестве других трендов диетолог выделила – отказ от алкоголя, люди уже сегодня все чаще ищут безалкогольную альтернативу своим любимым крепким напиткам, в том числе и на вечеринках, и в барах. Также стоит ждать очередного витка любви к различным видам ореховых масел, от миндальных и арахисовых до масла из семян арбуза или тыквы, так как эти продукты придают веганским блюдам и меню кетодиеты совершенно новый вкус. Еще один тренд 2020 года – растительное мясо. Несмотря на то, что это на данный момент очень дорогой продукт, ученые ищут способы создать более бюджетные альтернативы, которые будут полезны для здоровья.

Отказ от простых сахаров продолжит набирать обороты, потому такие продукты, как гранатовая патока и нектар из сладкого картофеля, которые можно использовать и в выпечке, и в напитках, станут здоровой альтернативой белому или тростниковому сахару.

Безумно популярным в 2020-м по-прежнему будет такой продукт, как киноа. Однако ему в компанию добавятся и другие злаки, богатые клетчаткой, например, просо, полба, гречка. Хлеб все больше будут покупать изготовленный из цельнозерновой муки.

Кроме того, по словам Бек, стремление найти инновационные заменители зерна породит повышенный интерес к растительным белкам и появлению в магазинах большого количества альтернативной муки из фруктов и овощей, в частности, банановой или кокосовой муки для выпечки, а также пасты (спагетти), чипсов и закусок на основе бобовых, в которых содержится гораздо больше белка, чем в обычных макаронах.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!