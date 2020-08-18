От арахиса до кофе: составлен список продуктов, которые могут быть смертельно опасны

Смертельно опасным может быть и такой привычный напиток, как кофе. Помимо того, что он ведет к пожелтению зубов и нарушению режима сна при злоупотреблении им. Однако кофе еще и принято пить горячим, что при неосторожном обращении может стать причиной ожогов, в том числе и серьезных. Доказательство тому – судебные иски от многочисленных пострадавших. Может привести к летальному исходу и любовь к тунцу. Эта рыба – одна из самых популярных в мире, но ее нельзя есть беременным женщинам, так как влияет на развитие плода, а злоупотребление им оказывает негативное влияние на нервную систему.

Брокколи тоже может стать причиной проблем со здоровьем и даже смерти. Если его плохо мыть, оно может привести к заражению кишечной палочкой. По этой же причине потенциально опасна, кстати, не только капуста, но и листовые овощи, руккола, шпинат. В этот список также входят устрицы – они переносчики различных инфекций и загрязнений в водоемах, где они обитают; сосиски, которыми часто давятся дети и арахис – один из самых главных аллергенов в мире, который часто становится причиной летальных исходов.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!