От 30 овощей и фруктов в неделю до ежедневных прогулок: как сохранить здоровье и молодость надолго

Эксперт советует придерживаться следующих правил, которые относятся не только к питанию, но улучшению качества жизни.

По мнению Росси (и не только ее, но и других уважаемых специалистов по питанию), количество белка должно быть ограничено. Слишком большое количество протеина просто не может усвоиться организмом. Это же относится к алкоголю – один бокал вина может быть даже полезен, но слишком большое количество крепких напитков может стать причиной возникновения воспалительных процессов. Зато клетчатки много не бывает – увеличьте ее количество, так как она питает кишечную микрофлору и контролирует аппетит.

Также эксперт призывает отказаться от подсластителей и ограничить прием лекарств. Последние, согласно последним исследованиям, могут повредить росту кишечных бактерий, причем речь не только об антибиотиках, но и обезболивающих препаратах. Но злоупотреблять диетами, особенно экстремальными, не стоит. Быстрая потеря веса отрицательно скажется на здоровье кишечника и организма. Потому в качестве побочного эффекта похудения вы можете обнаружить ухудшение качества кожи, выпадение волос, появление морщинок.

Но для здоровья и красоты важно не только правильное питание, но и внутренняя гармония. Чтобы обрести ее, эксперт советует обязательно гулять. Отсутствие свежего воздуха может нанести вред хорошему самочувствию, а простая прогулка по лесу или работа в саду помогут не только успокоиться, но и колонизировать микробиоту кишечника полезными бактериями, так как они на улице повсюду.

Не менее важно соблюдать режим сна. Как заявляет Росси, бактерии подобно клеткам организма имеют собственный режим, и исследования показали, что 2-3 дня нарушения сна ведут к изменению бактерий, потому что их цикл сна/бодрствования нарушается.

Также нельзя слишком давить на себя. Стресс заставляет мозг стимулировать нервную систему и вызывать воспалительные и гормональные изменения, которые, в свою очередь, воздействуют на кишечник и его бактерии. Потому не забывайте расслабляться при помощи йоги, медитации, когнитивно-поведенческой терапии.

Кроме того, эксперт рекомендует не стремиться к стерильной чистоте дома – это связано с повышенным риском аллергии и ослаблением иммунитета, а также ухудшением работы кишечника.

Фото: vostock-photo

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