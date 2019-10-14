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От 30 овощей и фруктов в неделю до ежедневных прогулок: как сохранить здоровье и молодость надолго

Доктор Меган Росси, один из самых уважаемых диетологов Великобритании, раскрыла важность разнообразия питания и правильного режима для сохранения здоровья.

Главные правила традиционного режима здорового питания всем известны: надо съедать пять овощей и фруктов в день, получать много витаминов, придерживаться баланса белков, жиров, углеводов и рекомендуемой калорийности. Но, как сообщила Меган России британскому онлайн-порталу Daily Mail, последние исследования показали, что эти рекомендации игнорирую «потребности» микрофлоры кишечника, которые ответственны за наше физическое и психическое благополучие.

Между тем, здоровая микробиота снижает риск некоторых видов рака, снижает вероятность развития диабета II типа и сердечно-сосудистых заболеваний, а также значительно способствует обретению состояния счастья. Именно потому эксперт советует кормить не только себя, но и бактерии в собственном кишечнике. Для этого необходимо знать и соблюдать несколько важных правил.

Во-первых, забудьте о том, что надо съедать только 5 фруктов и овощей в день – организму и кишечнику необходимо минимум 30 разных продуктов и напитков растительного происхождения. В этот список входят не только фрукты и овощи, но и семена, специи, цельнозерновые. Меган не настаивает на том, что все резко должны стать вегетарианцами, но в меню здорового человека обязательно должны присутствовать фрукты, овощи, орехи, семена, цельнозерновые и бобовые.

Эксперт советует придерживаться следующих правил, которые относятся не только к питанию, но улучшению качества жизни.

По мнению Росси (и не только ее, но и других уважаемых специалистов по питанию), количество белка должно быть ограничено. Слишком большое количество протеина просто не может усвоиться организмом. Это же относится к алкоголю – один бокал вина может быть даже полезен, но слишком большое количество крепких напитков может стать причиной возникновения воспалительных процессов. Зато клетчатки много не бывает – увеличьте ее количество, так как она питает кишечную микрофлору и контролирует аппетит.

Также эксперт призывает отказаться от подсластителей и ограничить прием лекарств. Последние, согласно последним исследованиям, могут повредить росту кишечных бактерий, причем речь не только об антибиотиках, но и обезболивающих препаратах. Но злоупотреблять диетами, особенно экстремальными, не стоит. Быстрая потеря веса отрицательно скажется на здоровье кишечника и организма. Потому в качестве побочного эффекта похудения вы можете обнаружить ухудшение качества кожи, выпадение волос, появление морщинок.

Но для здоровья и красоты важно не только правильное питание, но и внутренняя гармония. Чтобы обрести ее, эксперт советует обязательно гулять. Отсутствие свежего воздуха может нанести вред хорошему самочувствию, а простая прогулка по лесу или работа в саду помогут не только успокоиться, но и колонизировать микробиоту кишечника полезными бактериями, так как они на улице повсюду.

Не менее важно соблюдать режим сна. Как заявляет Росси, бактерии подобно клеткам организма имеют собственный режим, и исследования показали, что 2-3 дня нарушения сна ведут к изменению бактерий, потому что их цикл сна/бодрствования нарушается.

Также нельзя слишком давить на себя. Стресс заставляет мозг стимулировать нервную систему и вызывать воспалительные и гормональные изменения, которые, в свою очередь, воздействуют на кишечник и его бактерии. Потому не забывайте расслабляться при помощи йоги, медитации, когнитивно-поведенческой терапии.

Кроме того, эксперт рекомендует не стремиться к стерильной чистоте дома – это связано с повышенным риском аллергии и ослаблением иммунитета, а также ухудшением работы кишечника.

Фото: vostock-photo

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