Обедать не позже 13:00 и еще 4 простых совета, которые помогут похудеть всего за месяц
По словам специалиста, которые приводит онлайн-портал Daily Mail Australia, быстрая потеря веса – это не вопрос диет и детокса, важна правильная «стратегия питания», в которую входят 5 важных пунктов.
Первый – начните день с плотного завтрака. Завтрак – это приоритетный прием пищи, так как он поможет обуздать тягу к вредной еде в течение дня и поддержит ваш метаболизм на должном уровне до обеда. Завтрак должен быть богат клетчаткой и белком – это обеспечит чувство сытости на долгое время.
Пункт второй – отказаться от кофе с молоком. Латте или капучино, особенно купленные в кофейне по пути на работу, – маленькая радость, которая способна подарить хорошее настроение. Но такие напитки очень калорийны. По словам диетолога, не надо полностью исключать кофе, просто выбирайте варианты этого напитка без молока. А если вы все же не в силах от любимого капучино, обязательно учитывайте дополнительную калорийность этого напитка в общем рационе, чтобы не превысить дневную норму. Обедать не позднее 13:00 – еще один важный пункт для быстрого похудения. Обед – прием пищи, которым мы часто пренебрегаем из-за занятости и невозможности покинуть офис, но, если вы хотите обуздать свою тягу к сладкому и нездоровой пище, ни в коем случае не пропускайте его. И старайтесь, чтобы этот прием пищи был не позднее 13:00, зафиксируйте это время в своем расписании.
Четвертый совет – ужин должен быть легким. Плотный завтрак, хороший обед, легкий ужин и пара простых перекусов между основными приемами пищи – вот основа быстрого похудения. Если же самым сытным у вас стал вечерний прием пищи, а завтрак вы пропустили вовсе, будьте готовы к набору веса. «Легкое небольшое блюдо на ночь позволит вам достичь необходимого дефицита калорий, а также проголодаться к утру и плотно позавтракать», – пояснила диетолог.
И последняя рекомендация – в один из приемов пищи ешьте салат или суп вместо любых других блюд. Овощные супы и салаты низкокалорийны, но насыщены питательными веществами, потому их порция может быть довольно большой, и при этом вы не поправитесь. Суп или салат – идеальный вариант ужина для тех, кто сидит на диете.
Фото: vostock-photo
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