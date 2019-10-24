Обедать не позже 13:00 и еще 4 простых совета, которые помогут похудеть всего за месяц

Четвертый совет – ужин должен быть легким. Плотный завтрак, хороший обед, легкий ужин и пара простых перекусов между основными приемами пищи – вот основа быстрого похудения. Если же самым сытным у вас стал вечерний прием пищи, а завтрак вы пропустили вовсе, будьте готовы к набору веса. «Легкое небольшое блюдо на ночь позволит вам достичь необходимого дефицита калорий, а также проголодаться к утру и плотно позавтракать», – пояснила диетолог.

И последняя рекомендация – в один из приемов пищи ешьте салат или суп вместо любых других блюд. Овощные супы и салаты низкокалорийны, но насыщены питательными веществами, потому их порция может быть довольно большой, и при этом вы не поправитесь. Суп или салат – идеальный вариант ужина для тех, кто сидит на диете.

Фото: vostock-photo

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