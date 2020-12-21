Не только шоколад: от каких продуктов лучше отказаться после 40 лет для сохранения красоты

Также лучше исключить из своего рациона столь любимый многими джанкфуд, который и в молодом возрасте не очень полезен. «К этой категории относятся чипсы, сухарики, газированные сладкие напитки, соленые орешки, снеки, кофе «три в одном», лапша и супы быстрого приготовления. По степени вредности джанкфуд превосходит фастфуд, так как эти продукты вдобавок к «пустым калориям» содержат множество искусственных добавок, ароматизаторов и консервантов», – пояснил Заботин. Помимо этого диетолог рекомендовал отказаться от ультрапереработанного мяса (сосисок, колбас, бекона, копченостей) – в них много трансжиров, консервантов и других не слишком полезных добавок. Также после 40 лет стоит существенно снизить количество потребляемой соли, так как это может привести к гипертонии, повысит риск развития инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!