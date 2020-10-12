Не только сахар: какие продукты стремительно ускоряют старение

О вреде злоупотребления фастфудом, жирным и жареным также известно давно, но нелишне будет напомнить, что помимо увеличения риска сердечно-сосудистых заболеваний такая пища способствует замедлению кровотока и кровоснабжения кожи, что вызывает преждевременное старение. Колбасы, сосиски и прочие продукты из переработанного мяса могут вызвать хроническое воспаление в организме, негативно влияет на уровень витамина С, который ответствен за выработку коллагена. По тем же причинам вредно для молодости и мясо, жаренное на углях. Также эксперты советуют сократить потребление картофеля, приготовленного на большом количестве масла – такие продукты способствуют выделению свободных радикалов, повреждающих клетки кожи и даже могущих стать причиной онкологии. Лучше отдавайте предпочтение печеному или вареному картофелю. Не стоит злоупотреблять и пряностями, так как они расширяют кровеносные сосуды, вызывают покраснение кожи, аллергические реакции и припухлость, что в конечном итоге вредит ей.

Фото: depositphotos

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