Не только крепкие напитки: какие продукты особенно вредны для печени

Также специалисты напомнили о том, что не стоит слишком увлекаться гамбургерами, пиццей и другой жирной пищей, так как именно она наиболее сильно влияет на здоровье печени, потому что может привести к циррозу. К подобному заболеванию может привести и злоупотребление алкоголем. Не рекомендуется пить много сливок и цельного молока тем, у кого уже имеются проблемы с печенью, так как в этих продуктах много насыщенных жиров. И последний продукт, способный спровоцировать недуги этого внутреннего органа – сливочное масло.

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