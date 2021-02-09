Не только крепкие напитки: какие продукты особенно вредны для печени
Как сообщили эксперты онлайн-портала The Health Site, опасность для этого жизненно важного органа представляет и сахар, злоупотребление которым может привести к развитию жирового гепатоза. Происходит так потому, что именно печень ответственна за преобразование сахара в жир. Также не стоит слишком увлекаться полуфабрикатами, которые необходимо только разогреть в микроволновке. Дело в том, что в их составе слишком много трансижиров, того же сахара и соли.
Также специалисты напомнили о том, что не стоит слишком увлекаться гамбургерами, пиццей и другой жирной пищей, так как именно она наиболее сильно влияет на здоровье печени, потому что может привести к циррозу. К подобному заболеванию может привести и злоупотребление алкоголем. Не рекомендуется пить много сливок и цельного молока тем, у кого уже имеются проблемы с печенью, так как в этих продуктах много насыщенных жиров. И последний продукт, способный спровоцировать недуги этого внутреннего органа – сливочное масло.
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Фото: depositphotos
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