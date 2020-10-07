Не только черника: названы 5 идеальных продуктов для остроты зрения

Отличным источником бета-каротина и лютеина, так необходимых для остроты зрения, станет и зелень. Специалисты рекомендуют включить ее в рацион всем, кто хочет разнообразить свой рацион и позаботиться не только о глазах, но и о здоровье желудочно-кишечного тракта. Третьим продуктом эксперты называют рыбу. Она богата ценными Омега-3 жирными кислотами и витамином Е. Причем речь идет не только лососе, но и о скумбрии, сельди и форели. Хорошая новость есть и для тех, кто жить не может без мяса. По мнению экспертов, говядина также необходима для хорошего зрения. Дело в том, что она богата цинком, который защищает глаза от вредного воздействия ультрафиолета и помогает избежать дегенеративных заболеваний сетчатки.

И последний, но не менее важный продукт в этом списке – батат. Сладкий картофель почему-то не очень распространен в нашей стране, а зря. Он не только вкусный, но и богатый витамином Е, который не только необходим для глаз, как у орла, но и для сохранения молодости и красоты кожи, волос и ногтей.

Фото: depositphotos

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