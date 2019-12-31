Не сидеть на диете, готовить дома и еще 6 здоровых привычек, которых стоит начать придерживаться в Новом году

Также Сепель рекомендует не пропускать приемы пищи, чтобы избежать переедания и создания «отрицательных отношений с едой». Вместо этого надо есть регулярно и в каждый прием пищи включать и белки, и жиры, и углеводы, и клетчатку. И вместо того, чтобы лишать себя любимых продуктов, «делайте здоровые обмены». Например, заменяйте белый хлеб или макароны на их цельнозерновые аналоги. «Никогда не ограничивайте себя, стремясь питаться идеально. Идеальной диеты не бывает, потому надо избегать ощущения, что вы себя обделяете», – поясняет диетолог. Вместо того, чтобы заказывать еду на вынос, Джессика советует готовить дома, это снижает желание заказать вредную еду на вынос и помогает питаться правильно.

Помимо этого, эксперт отметила, что очень важно создать более здоровые отношения со своим телом в принципе: нужно научиться слышать его желания – это поможет сделать более здоровый выбор и долго поддерживать здоровый образ жизни, не воспринимая правильное питание в качестве наказания.

Следующая рекомендация Сепель – не забывать пить воду. Это довольно очевидный совет, но многие почему-то игнорируют его. Однако недостаток жидкости оказывает огромное влияние на здоровье, потому стоит всегда носить с собой бутылку воды и пить ее. Также не стоит забывать отдыхать. Джессика отмечает, что стресс способствует ухудшению здоровья кишечника и возникновению целого ряда заболеваний. Потому так важно научиться восстанавливаться. Причем отдыхать надо не только от работы, но и от физической активности, и от занятий спортом, и от социальных сетей.

И последний совет – запланировать занятия спортом, причем надо вписать их в свое расписание на неделю. Но важно найти именно ту физическую активность, которую вы действительно полюбите вместо того, чтобы наказывать себя изнурительными упражнениями.

Фото: vostock-photo

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