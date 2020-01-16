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Не переусердствовать с тренировками и еще 4 золотых правила, которые помогут похудеть в 2020 году

Для многих начало года – это новая возможность сесть на диету и избавиться от лишнего веса, который уже давно хотелось сбросить. Но в Интернете существует такое количество советов, что надо и не надо делать, что нетрудно и растеряться.

Эксперт Терри-Энн Наннс решила рассказать британскому онлайн-порталу The Sun о 5 золотых правилах диетологии, которые могут ускорить потерю веса, если вы решились взяться за дело всерьез.

Первое, чего не стоит делать, по словам Наннс, – проводить часы в тренажерном зале. Диетолог вовсе не призывает отказаться от физической активности полностью, ведь она полезна для здоровья и хорошего психического самочувствия, однако убиваться на тренировках до потери сознания, чтобы привести себя в форму как можно скорее, – это не более чем миф. По ее словам, когда дело доходит до упражнений, качество гораздо важнее количества: «За полчаса вы можете по-настоящему хорошо позаниматься на высокоинтенсивной тренировке, и это будет гораздо эффективнее 3-часового кручения педалей на велотренажере». Наннс советует больше гулять, делать ежедневную зарядку – и даже эти маленькие шаги в сторону ЗОЖ не останутся без ответной реакции организма.

Второй совет эксперта – позволяйте себе небольшие удовольствия в еде. Когда дело доходит до коррекции рациона, самое сложное – отказаться от десертов. Но жизнь слишком коротка, чтобы все время отказывать себе в маленьких удовольствиях, да и запретный плод всегда особенно сладок. Позволяйте себе небольшую плитку шоколада в субботу вечером или бокал вина за ужином с друзьями, и это повысит вероятность того, что вы не сорветесь с новой диеты.

Также нужно обязательно отслеживать свой прогресс. По словам Терри-Энн, это лучший способ сохранить мотивацию: «Очень важно фиксировать этапы пути к потере веса, это позволит увидеть, как далеко вы продвинулись, и поможет вам пережить те дни, когда очень хочется сдаться». Вариантов отслеживания – множество: можно еженедельно взвешиваться, измерять объемы, фотографировать себя, носить фитнес-трекер или просто делать заметки о том, что вы влезли в любимые джинсы. Кроме того, фиксирование результатов позволит вам оставаться честными с самими собой и позволит отследить, достигли ли вы поставленных целей, а если нет, скорректировать их.

Четвертое золотое правило диетологии – часто есть. С самого детства нам говорили, что перекусывать вредно, так как это испортит аппетит, но это не так. Перекус – это отличный способ удерживать себя от срывов, обжорства и сохранять достигнутые результаты. Важно лишь, чтобы закуски были здоровыми и низкокалорийными, тогда они обеспечат вас энергией и помогут обуздать тягу к нездоровой пище. Йогурт, небольшой пакет попкорна, вареное яйцо или злаковый батончик – идеальные варианты.

И последний совет диетолога – пейте достаточное количество воды. Помните, чувство голода и жажду легко перепутать, а это прямой путь к перееданию. Терри-Энн говорит: «Количество воды, которую вы пьете, и сна, которое вы получаете ежедневно, может реально повлиять на вашу потерю веса и на общее состояние здоровья».

Фото: vostock-photo

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