Названы жирные продукты, от которых не стоит отказываться, даже если вы на диете
В интервью La Vanguardia эксперт отметил, что самый «демонизируемый» продукт среди всех, входящих в перечисляемую им пятерку», – это куриные яйца. Еще несколько лет назад ученые яростно утверждали, что есть их ежедневно крайне противопоказано, так как они ведут к повышению вредного холестерина, а значит, к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Однако последние исследования показывают, что одно яйцо в день можно есть без опасений, и делать это даже нужно, так как этот продукт еще и ценный источник первоклассного белка и витаминов.
Второй продукт, который стремятся исключить из рациона все худеющие, – орехи. Многие мотивируют свой отказ их высокой калорийностью и при этом забывают, что они еще и очень сытны, и богаты ценными жирными кислотами и витаминами. Кроме того, масштабное исследование Гарвардского университета не выявило прямой взаимосвязи между умеренным потреблением орехов и набором веса, особенно если есть их на завтрак. Более того, лучше включить этот продукт в свой рацион, так как он снижает риск развития болезней сердца – этот факт также доказан.
На третьем месте рейтинга расположился авокадо, который действительно очень жирный. Но жиры также бывают разные, и в этом продукте они ценные. А еще в нем много растворимой клетчатки, которая помогает долго оставаться сытым. По мнению диетолога, также пора перестать выбрасывать из рациона лососевые сорта рыб, мотивируя решение тем, что они самые жирные и есть варианты гораздо более диетические. Да, они калорийны, но в них содержатся множество важных для сердца и сохранения красоты волос, ногтей и кожи полезных веществ. Замыкает список молоко, которое часто заменяют на варианты типа кокосового или миндального. Однако многие не учитывают, что растительное молоко очень калорийное. «Насыщенные жиры, содержащиеся в молочных продуктах или яйцах, могут быть полезными, в то время как растительный жир, содержащийся в некоторых маслах, может иметь воспалительные эффекты. Потому пора перестать считать калории и сосредоточиться на составе продуктов», – пояснил Урсуа.
Фото: pexels
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