Названы жирные продукты, от которых не стоит отказываться, даже если вы на диете

В интервью La Vanguardia эксперт отметил, что самый «демонизируемый» продукт среди всех, входящих в перечисляемую им пятерку», – это куриные яйца. Еще несколько лет назад ученые яростно утверждали, что есть их ежедневно крайне противопоказано, так как они ведут к повышению вредного холестерина, а значит, к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Однако последние исследования показывают, что одно яйцо в день можно есть без опасений, и делать это даже нужно, так как этот продукт еще и ценный источник первоклассного белка и витаминов.

Второй продукт, который стремятся исключить из рациона все худеющие, – орехи. Многие мотивируют свой отказ их высокой калорийностью и при этом забывают, что они еще и очень сытны, и богаты ценными жирными кислотами и витаминами. Кроме того, масштабное исследование Гарвардского университета не выявило прямой взаимосвязи между умеренным потреблением орехов и набором веса, особенно если есть их на завтрак. Более того, лучше включить этот продукт в свой рацион, так как он снижает риск развития болезней сердца – этот факт также доказан.