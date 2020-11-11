Названы самые вредные пищевые привычки женщин, которые губительны для фигуры

Харрис-Пинкус также рекомендует перестать разделять еду на плохую и хорошую, гораздо эффективнее и менее стрессово будет составлять свой рацион с учетом белков-жиров и углеводов, чтобы закрывать суточную потребность в них. Стремящиеся похудеть дамы часто стремятся сделать свой рацион максимально диетическим и при этом забывают контролировать размер порций. Это ведет к тому, что они все равно переедают и превышают норму калорийности, просто делают это при помощи низкокалорийных продуктов.

Еще одна вредная привычка – часто перекусывать протеиновыми батончиками и снеками. Как правило, в их составе нет ничего вредного, однако сами по себе они довольно калорийны. Также женщинам не стоит пренебрегать завтраком. Это очень важный прием пищи, в который должен входить белок. По мнению диетолога, гораздо правильнее отказаться от позднего ужина или сделать этот прием пищи максимально легким, чтобы утром проснуться с легким чувством голода. Кроме того, специалист осудила низкоуглеводные диеты, так как они негативно сказываются на фертильности женщин. Лучше придерживаться интуитивного питания и при этом максимально снизить число перекусов в течение дня в пользу трех полноценных приемов пищи.

Фото: depositphotos

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