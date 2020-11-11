Названы самые вредные пищевые привычки женщин, которые губительны для фигуры
Как сообщила эксперт онлайн-изданию Eat this, not that!, существует 10 наиболее распространенных вредных пищевых привычек, которых осознанно или нет придерживаются женщины. Так, например, матери маленьких детей грешат тем, что часто едят стоя, однако подобное питание на бегу чревато появлением лишних килограммов, потому что мозг полностью осознает сытость только при определенных условиях – есть надо сидя, есть медленно и тщательно пережевывать пищу. Кроме того, не стоит доедать за младшими членами семьи то, что осталось на их тарелке – без зазрения совести выкидывайте эту еду, если беспокоитесь о своей фигуре.
Харрис-Пинкус также рекомендует перестать разделять еду на плохую и хорошую, гораздо эффективнее и менее стрессово будет составлять свой рацион с учетом белков-жиров и углеводов, чтобы закрывать суточную потребность в них. Стремящиеся похудеть дамы часто стремятся сделать свой рацион максимально диетическим и при этом забывают контролировать размер порций. Это ведет к тому, что они все равно переедают и превышают норму калорийности, просто делают это при помощи низкокалорийных продуктов.
Еще одна вредная привычка – часто перекусывать протеиновыми батончиками и снеками. Как правило, в их составе нет ничего вредного, однако сами по себе они довольно калорийны. Также женщинам не стоит пренебрегать завтраком. Это очень важный прием пищи, в который должен входить белок. По мнению диетолога, гораздо правильнее отказаться от позднего ужина или сделать этот прием пищи максимально легким, чтобы утром проснуться с легким чувством голода. Кроме того, специалист осудила низкоуглеводные диеты, так как они негативно сказываются на фертильности женщин. Лучше придерживаться интуитивного питания и при этом максимально снизить число перекусов в течение дня в пользу трех полноценных приемов пищи.
Фото: depositphotos
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