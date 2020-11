Названы самые вредные пищевые привычки женщин, которые губительны для фигуры

Как сообщила эксперт онлайн-изданию Eat this, not that!, существует 10 наиболее распространенных вредных пищевых привычек, которых осознанно или нет придерживаются женщины. Так, например, матери маленьких детей грешат тем, что часто едят стоя, однако подобное питание на бегу чревато появлением лишних килограммов, потому что мозг полностью осознает сытость только при определенных условиях – есть надо сидя, есть медленно и тщательно пережевывать пищу. Кроме того, не стоит доедать за младшими членами семьи то, что осталось на их тарелке – без зазрения совести выкидывайте эту еду, если беспокоитесь о своей фигуре.