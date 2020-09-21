Названы продукты, которые могут вызвать резкую головную боль и повысить давление

Соблюдать осторожность нужно и в употреблении выпечки: она не только портит фигуру, но и ухудшает кровоток. Виной всему жиры, содержащиеся в булочках и пирожных, которые ведут к повышению уровня холестерина, в результате чего сосуды теряют эластичность, а на их стенках образуются холестериновые бляшки. Также турецкие медики заявили, что одним из наиболее опасных продуктов для гипертоников и страдающих от болезней сердца, является соль. «Когда вы получаете много натрия, тело удерживает воду, что увеличивает объем крови и в конечном итоге повышает давление, вызывая напряжение, которое повреждает кровеносные сосуды. Простым способом уменьшить потребление соли является уменьшение потребления обработанной пищи», – пояснили они.

Еще один продукт, с которым нужно быть осторожнее, если не хочется заработать внезапную головную боль или незапланированное повышение давления, – это солодка, также известная как лакричный корень. Сейчас, когда начался сезон простудных заболеваний, она очень востребована, но если ее употреблять в качестве профилактического средства на ежедневной основе, риск внезапного сужения сосудов и последующих побочных эффектов резко возрастает.

Фото: depositphotos

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