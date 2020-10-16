Названы 6 продуктов, которые противопоказано есть при головной боли

Кроме того, головную боль может спровоцировать кофе и другие кофеинсодержащие напитки. Потому у тех, кто склонен к эпизодическим мигреням, злоупотребление ими может спровоцировать приступ. Парадокс заключается в том, что резкий отказ от этих напитков также может стать причиной возникновения головной боли, потому нужно для начала аккуратно сократить порции. Не стоит увлекаться при подобной проблеме и красным вином, его рекомендуется полностью исключить, как и любой алкоголь в принципе. Стоит исключить из рациона и любые колбасные изделия – в них также много гистамина и насыщенных жиров низкого качества, особенно сырокопченых вариантов и других ультрапереработанных продуктов.

Таке диетологи напомнили, что не стоит пускать головную боль на самотек, так как причин ее появления может быть очень много. «Когда периодически возникают головные боли, важно найти причину и обратиться к врачу», – пояснила Бакера.

Фото: pixabay

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