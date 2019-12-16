Интервальное голодание и не только: названы 5 самых популярных диет 2019 года
Как передает американский онлайн-портал Newsweek, первое место в рейтинге диет 2019 года занимает интервальное голодание – практика ограничения приема пищи определенными временными рамками. Самые распространенные варианты: голодание в течение 16 часов ежедневно или в течение 24 часов раз в неделю. Но в последнее время набирают популярность менее длинные временные окна, например, прием пищи с 7 утра до 7 вечера, то есть перерыв между приемами пищи составляет не 16, а 12 часов. Воздержание от еды в течение длительного времени, согласно данным Harvard Health Publishing, благоприятно сказывается на артериальном давлении, позволяет контролировать аппетит, понизить уровень инсулина, побуждая жировые клетки выделять накопленный сахар для получения энергии.
Диета доктора Себа, занимающая второе место в рейтинге, рассчитана на вегетарианцев, так как согласно ей, есть надо продукты из весьма короткого списка овощей, зерновых, орехов, семян, масел, трав и пищевых добавок. Люди, сидящие на этой диете, также должны ежедневно выпивать 4,5 литра воды, избегать алкоголя и любых продуктов из пшеницы. По словам покойного Альфредо Боумана, он же «доктор Себи», этот подход позволит избавить организм от токсинов и защитит от болезней, но эти утверждения весьма спорны.
Noom-диета замыкает тройку лидеров в рейтинге самых трендовых запросов Google за 2019 год. Noom Coach – это приложение для смартфона, цель работы которого – контролировать ваш вес, за что его еще называют «контроллером веса миллениалов». Суть диеты в том, что приложение делит все продукты на «зеленые», «желтые» и «красныые», есть рекомендовано только «зеленые», в которых много питательных веществ. Также необходимо следить за общей калорийностью съеденного и не превышать ее.
На четвертом месте – диета «1200 калорий». Это система питания, которая ограничивает ежедневное потребление еды калорийностью 1200 ккал. Диета очень противоречива. Некоторые исследования показывают, что низкокалорийные системы питания могут принести пользу здоровью и помочь похудеть, так как организм будет тратить больше, чем потребляет, потому жиру будет не из чего отложиться, но согласно другим данным, из-за жестких ограничений калорийности скорость метаболизма серьезно замедляется, что приводит к увеличению веса. Кроме того, как сообщает Medical News Today, более крупным людям, мужчинам, тем, кто активно занимается спортом, кормящим и беременным женщинам, а также людям, страдающим от определенных заболеваний, требуется более высокая суточная калорийность.
Замыкает топ-5 Golo-диета – система питания, основанная на контроле уровня инсулина в крови, который, как известно, обладает жирообразующим действием. Согласно этой диете, надо есть продукты исключительно с низким гликемическим индексом, которые, предположительно ускоряют метаболизм. Эта система питания высокобелковая, и, несмотря на то, что самостоятельно придерживаться этой диеты нельзя – надо зарегистрироваться на специальном сайте и заплатить членский взнос, после которого вам пришлют специальную добавку, изготовленную из растительных экстрактов, помогающих регулировать уровень инсулина на первых порах, а также подробный план питания – она с каждым днем становится все более популярной.
Фото: vostock-photo
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