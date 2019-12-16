Интервальное голодание и не только: названы 5 самых популярных диет 2019 года

Диета доктора Себа, занимающая второе место в рейтинге, рассчитана на вегетарианцев, так как согласно ей, есть надо продукты из весьма короткого списка овощей, зерновых, орехов, семян, масел, трав и пищевых добавок. Люди, сидящие на этой диете, также должны ежедневно выпивать 4,5 литра воды, избегать алкоголя и любых продуктов из пшеницы. По словам покойного Альфредо Боумана, он же «доктор Себи», этот подход позволит избавить организм от токсинов и защитит от болезней, но эти утверждения весьма спорны.

Noom-диета замыкает тройку лидеров в рейтинге самых трендовых запросов Google за 2019 год. Noom Coach – это приложение для смартфона, цель работы которого – контролировать ваш вес, за что его еще называют «контроллером веса миллениалов». Суть диеты в том, что приложение делит все продукты на «зеленые», «желтые» и «красныые», есть рекомендовано только «зеленые», в которых много питательных веществ. Также необходимо следить за общей калорийностью съеденного и не превышать ее.

На четвертом месте – диета «1200 калорий». Это система питания, которая ограничивает ежедневное потребление еды калорийностью 1200 ккал. Диета очень противоречива. Некоторые исследования показывают, что низкокалорийные системы питания могут принести пользу здоровью и помочь похудеть, так как организм будет тратить больше, чем потребляет, потому жиру будет не из чего отложиться, но согласно другим данным, из-за жестких ограничений калорийности скорость метаболизма серьезно замедляется, что приводит к увеличению веса. Кроме того, как сообщает Medical News Today, более крупным людям, мужчинам, тем, кто активно занимается спортом, кормящим и беременным женщинам, а также людям, страдающим от определенных заболеваний, требуется более высокая суточная калорийность.

Замыкает топ-5 Golo-диета – система питания, основанная на контроле уровня инсулина в крови, который, как известно, обладает жирообразующим действием. Согласно этой диете, надо есть продукты исключительно с низким гликемическим индексом, которые, предположительно ускоряют метаболизм. Эта система питания высокобелковая, и, несмотря на то, что самостоятельно придерживаться этой диеты нельзя – надо зарегистрироваться на специальном сайте и заплатить членский взнос, после которого вам пришлют специальную добавку, изготовленную из растительных экстрактов, помогающих регулировать уровень инсулина на первых порах, а также подробный план питания – она с каждым днем становится все более популярной.

Фото: vostock-photo

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