5 правил, которые помогут быстро привести тело в идеальную форму

Также Баррелл настаивает на том, что завтрак пропускать нельзя – это один из самых главных приемов пищи за день. Но важно, чтобы завтрак был белковым, а не углеводным, потому что протеин поможет нормализовать уровень глюкозы в крови и избавит вас от желания перекусить сладким или мучным до наступления обеда. А чтобы не нарушать баланс жиров белков и углеводов, к основному блюду завтрака можно добавить немного фруктов в качестве десерта.

А вот от сладкого по утрам стоит отказаться – диетолог не разделяет всеобщего мнения, что по утрам его есть можно. По ее мнению, если начнете день с конфеты или пирожного, так весь день и будете хотеть их весь день.