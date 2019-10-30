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5 правил, которые помогут быстро привести тело в идеальную форму

До зимних праздников осталось совсем немного времени, потому уже пора задуматься над тем, как привести себя в форму и сбросить набранные килограммы. Известный австралийский диетолог Сьюзи Баррелл заявила, что сделать это можно очень просто – без изнурительных диет и спорта – нужно всего лишь соблюдать несколько простых правил питания.

По словам специалиста, для того чтобы похудеть, очень важно выпивать утром 300-500 мл воды, это поможет активизировать пищеварительную систему и восстановит гидратацию. Пить при этом можно не только воду, но и травяной или зеленый чай.

Также Баррелл настаивает на том, что завтрак пропускать нельзя – это один из самых главных приемов пищи за день. Но важно, чтобы завтрак был белковым, а не углеводным, потому что протеин поможет нормализовать уровень глюкозы в крови и избавит вас от желания перекусить сладким или мучным до наступления обеда. А чтобы не нарушать баланс жиров белков и углеводов, к основному блюду завтрака можно добавить немного фруктов в качестве десерта.

А вот от сладкого по утрам стоит отказаться – диетолог не разделяет всеобщего мнения, что по утрам его есть можно. По ее мнению, если начнете день с конфеты или пирожного, так весь день и будете хотеть их весь день.

При этом Баррелл уверена, что от кофе, как советуют многие системы питания, отказываться не имеет никакого смысла, ведь этот напиток – источник кофеина, который отлично способствует похудению, только пить его надо обязательно без молока – под запретом любое, как коровье, так и растительное. И последний совет диетолога – обедать в одно и то же время. Этот прием пищи стоит сделать такой же частью рутины, как и завтрак. А если есть в одно и то же время, организм привыкнет к системе и не будет испытывать голод до наступления часа Х.

Фото: vostock-photo

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