Названо новое полезное свойство кофеина

По прошествии четырехнедельного периода выяснилось, что процент массы тела у разных групп крыс значительно различается. Грызуны, которые принимали кофеин из кофе, мате или синтетических источников, поправились на 16% меньше и накопили на 22% меньше жира по сравнению со своими сородичами, которые обходились без этого вещества.

«Результаты этого исследования могут быть применимы и к людям. Кофеин может стать потенциальным лекарством для предотвращения ожирения и появления лишнего веса, а также последующих метаболических изменений, связанных с этими состояниями», – поясняет Эльвира Гонсалес де Мехия, соавтор исследования и директор отдела наук о питании Университета Иллинойса.

Фото: vostock-photo

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