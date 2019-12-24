Названо новое полезное свойство кофеина
Как передает онлайн-издание MedicalXpress, специалисты в ходе проведенных экспериментов обнаружили, что вещество замедляет процесс отложения запаса липидов в жировых клетках и снижает уровень триглицеридов.
Во время испытания, длившегося месяц, специалисты поили крыс кофе и чаем мате (это травяной напиток, изготавливаемый из побегов парагвайского падуба, в котором, как известно, также высокое содержание кофеина). Причем давали им количество вещества, равноценное четырем чашкам кофе в день. При этом их питание нельзя было назвать диетическим – всего 16% белка и по 40% жиров с углеводами.
По прошествии четырехнедельного периода выяснилось, что процент массы тела у разных групп крыс значительно различается. Грызуны, которые принимали кофеин из кофе, мате или синтетических источников, поправились на 16% меньше и накопили на 22% меньше жира по сравнению со своими сородичами, которые обходились без этого вещества.
«Результаты этого исследования могут быть применимы и к людям. Кофеин может стать потенциальным лекарством для предотвращения ожирения и появления лишнего веса, а также последующих метаболических изменений, связанных с этими состояниями», – поясняет Эльвира Гонсалес де Мехия, соавтор исследования и директор отдела наук о питании Университета Иллинойса.
Фото: vostock-photo
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