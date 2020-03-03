Названа самая эффективная диета, которая поможет замедлить старение

Эксперты провели масштабное исследование того, как эта система питания влияет на здоровье людей в 5 странах мира. Результаты эксперимента были опубликованы на медицинском портале MedicalExpress.

Перед началом исследования все добровольцы – люди из Италии, Франции, Великобритании, Нидерландов и Польши – были разделены на 2 группы. Первая питалась по привычной схеме, а вторая перешла на средиземноморскую диету, в основе рациона которой оливковое масло, рыба, бобовые, фрукты и овощи, в то время как красному мясу отведено минимальное место. Такого рациона питания обе группы придерживались в течение 12 месяцев.