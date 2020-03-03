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Названа самая эффективная диета, которая поможет замедлить старение

Международная группа ученых в очередной раз убедилась в безусловной полезности средиземноморской диеты.

Эксперты провели масштабное исследование того, как эта система питания влияет на здоровье людей в 5 странах мира. Результаты эксперимента были опубликованы на медицинском портале MedicalExpress.

Перед началом исследования все добровольцы – люди из Италии, Франции, Великобритании, Нидерландов и Польши – были разделены на 2 группы. Первая питалась по привычной схеме, а вторая перешла на средиземноморскую диету, в основе рациона которой оливковое масло, рыба, бобовые, фрукты и овощи, в то время как красному мясу отведено минимальное место. Такого рациона питания обе группы придерживались в течение 12 месяцев.

За время эксперимента выяснилось, что у абсолютно всех «подопытных», которые придерживались средиземноморской диеты, значительно улучшилась микрофлора кишечника, в частности, возросло количество полезных бактерий, которые провоцируют старческие процессы: препятствуют развитию слабости в мышцах и суставах, а также усиливают мозговую активность, улучшают память и снижают негативные последствия воспалений. На основе этих данных ученые сделали выводы, что средиземноморская диета замедляет процесс старения и позволяет сохранить физическое и ментальное здоровье человека на долгие годы.

Фото: vostock-photo

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