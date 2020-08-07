Названа диета, которая продлевает молодость и продлевает жизнь
Как передает британский онлайн-портал Express.co.uk, согласно мнению экспертов в области здравоохранения, время, в которое вы едите, может быть так же важно, как и то, что именно вы едите. Специалисты рекомендуют способ питания, который поможет сжечь жир, улучшить память, сделать сердце более здоровым, сохранить кожу красивой и существенно увеличить продолжительность жизни.
На эту тему существует множество исследований, теорий и предположений. За последний год широкую популярность приобрело интервальное голодание, так как оно способствует потере веса, снижает кровяное давление и всячески способствует оздоровлению. Кроме того, профессор Марк Мэттсон из Университета Джона Хопкинса заявил, что именно эта диета помогает запустить метаболизм, благодаря которому жир начинает усиленно превращаться в энергию и перестает накапливаться.
Интервальное голодание – это система, которая предполагает ежедневное ограничение не количества приемов пищи, а времени, в которое они происходят. Есть можно исключительно в течение 6-8 часов в день. Есть также система 5:2, в которой «поститься» надо только дважды в неделю, но при этом в эти 2 дня прием пищи должен быть только один, а порция – весьма скромной. Такого рациона, в частности, придерживаются многие жители Японии, которые славятся своим долголетием и низкокалорийной, но при этом весьма богатой питательными веществами диетой. Большинство японцев – стройны и гораздо реже болеют. Ученые объясняют данный факт тем, что интервальное голодание укрепляет нервную систему, делая ее более стрессоустойчивой, снижает кровяное давление и частоту сердечных сокращений в состоянии покоя, благотворно оно сказывается и на работе головного мозга. Профессо Мэттсон добавил: «Всем, кто намерен придерживаться подобной системы питания, надо знать, что чувство голода и раздражительность – обычное явление на начальном этапе пути, они проходят через 2 недели или месяц, когда тело и мозг привыкают».
Фото: depositphotos
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