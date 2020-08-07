Названа диета, которая продлевает молодость и продлевает жизнь

Как передает британский онлайн-портал Express.co.uk, согласно мнению экспертов в области здравоохранения, время, в которое вы едите, может быть так же важно, как и то, что именно вы едите. Специалисты рекомендуют способ питания, который поможет сжечь жир, улучшить память, сделать сердце более здоровым, сохранить кожу красивой и существенно увеличить продолжительность жизни.

На эту тему существует множество исследований, теорий и предположений. За последний год широкую популярность приобрело интервальное голодание, так как оно способствует потере веса, снижает кровяное давление и всячески способствует оздоровлению. Кроме того, профессор Марк Мэттсон из Университета Джона Хопкинса заявил, что именно эта диета помогает запустить метаболизм, благодаря которому жир начинает усиленно превращаться в энергию и перестает накапливаться.