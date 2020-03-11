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Мясо и кето-диета не помогут защититься от коронавируса

На фоне карантина, на который закрываются города и целые страны, и всеобщей паники, вызванной распространением коронавируса, в Интернете появляется много версий о том, как можно защититься от него.

Когда речь заходит о COVID-19, даже самым хладнокровным и здравомыслящим людям сложно оставаться спокойными, потому неудивительно, что появляются различные и порой абсурдные и даже опасные теории о том, кто виноват в его распространении, и как вылечиться от него. Как отметили в американском онлайн-издании Metro, в социальных сетях уже вовсю гуляют предположения сторонников теории заговора о том, что коронавирус распространяется по 5G, а исцелиться от болезни можно, выпив отбеливатель. Сразу предупреждаем: не вздумайте! Это смертельно опасно!

Также в Twitter, Instagram и многих сайтах популярность набирает еще одно ложное утверждение о том, что предотвратить заражение вирусом можно, придерживаясь кетогенной диеты. Общее мнение сторонников кето основывается на том, что меню с высоким содержанием жиров и практически полным отсутствием углеводов укрепит иммунную систему до такой степени, что вы будете недоступны для коронавируса.

Однако доктор Грейс Фархат, преподаватель науки о питании в университете Ливерпуль Хоуп, зарегистрированный член Ассоциации питания Великобритании, развеяла этот миф, категорически заявив, что кето-диета не защитит вас от болезни: «Существуют определенные заявления о том, что кетогенная система питания поможет укрепить иммунитет и остановит заражение коронавирусом, но я могу с уверенностью заявить, что нет никаких научных доказательств, что кетоз может отразить вирусы у людей. Как всегда, нужно с осторожностью относиться к любым медицинским заявлениям, сделанным в соцсетях». Также эксперт добавила, что увеличение количества мяса в рационе также не снизит риск заболеть. Да, этот продукт богат цинком, селеном, витаминами D, A, E, B12 и минералами, необходимыми для укрепления иммунитета, однако фраза «Солнце и стейк победят коронавирус» ничем не подкреплена.

Фото: pixbay

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