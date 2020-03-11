Мясо и кето-диета не помогут защититься от коронавируса

Когда речь заходит о COVID-19, даже самым хладнокровным и здравомыслящим людям сложно оставаться спокойными, потому неудивительно, что появляются различные и порой абсурдные и даже опасные теории о том, кто виноват в его распространении, и как вылечиться от него. Как отметили в американском онлайн-издании Metro, в социальных сетях уже вовсю гуляют предположения сторонников теории заговора о том, что коронавирус распространяется по 5G, а исцелиться от болезни можно, выпив отбеливатель. Сразу предупреждаем: не вздумайте! Это смертельно опасно!

Также в Twitter, Instagram и многих сайтах популярность набирает еще одно ложное утверждение о том, что предотвратить заражение вирусом можно, придерживаясь кетогенной диеты. Общее мнение сторонников кето основывается на том, что меню с высоким содержанием жиров и практически полным отсутствием углеводов укрепит иммунную систему до такой степени, что вы будете недоступны для коронавируса.