Эксперт по питанию призвала не отказываться от любимой еды даже на диете
Январь — месяц, когда люди начинают воплощать свои обещания вести здоровый образ жизни, похудеть. После переедания на Новый год и Рождество многие садятся на диету в надежде быстро сбросить вес. Ифа считает, что для диеты психическое состояние человека не менее важно, как и соблюдение ограничений. Худеющим важно чувствовать, что они выполняют правила и все еще могут есть любимые угощения.
По мнению эксперта, вместо того чтобы вычеркивать продукты-фавориты из рациона, надо привыкнуть есть их меньше и реже — небольшими порциями. По мнению диетолога, это единственный способ контролировать себя и не срываться.
Как уточнила специалист, для психического здоровья необходимо правильно питаться, заниматься физическими нагрузками и высыпаться. «Мы знаем, что фрукты и овощи, а также углеводы с высоким содержанием клетчатки важны для здоровья кишечника. Надо двигаться, хорошо спать. Не думаю, что чего-то одного будет достаточно. Все эти вещи важны для психического здоровья», — подчеркнула она.
Ранее благодаря диете вылечившаяся от рака женщина забеременела и родила ребенка. 33-летняя Джемма Айзекс из Лондона родила сына, который стал настоящим чудом, ведь врачи сказали ей, что после лечения ее яичники «мертвы» и она никогда не сможет забеременеть.
Фото: pixabay.com
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