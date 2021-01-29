Эксперт по питанию призвала не отказываться от любимой еды даже на диете

По мнению эксперта, вместо того чтобы вычеркивать продукты-фавориты из рациона, надо привыкнуть есть их меньше и реже — небольшими порциями. По мнению диетолога, это единственный способ контролировать себя и не срываться.

Как уточнила специалист, для психического здоровья необходимо правильно питаться, заниматься физическими нагрузками и высыпаться. «Мы знаем, что фрукты и овощи, а также углеводы с высоким содержанием клетчатки важны для здоровья кишечника. Надо двигаться, хорошо спать. Не думаю, что чего-то одного будет достаточно. Все эти вещи важны для психического здоровья», — подчеркнула она.

Ранее благодаря диете вылечившаяся от рака женщина забеременела и родила ребенка. 33-летняя Джемма Айзекс из Лондона родила сына, который стал настоящим чудом, ведь врачи сказали ей, что после лечения ее яичники «мертвы» и она никогда не сможет забеременеть.