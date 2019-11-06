Мать троих детей развелась с мужем и назло ему похудела на 32 кг

После возвращения в Британию семья оставалась вместе еще 5 лет, но в конце концов все же супруги развелись. И в отместку бывшему мужу, с которым ей удалось сохранить хорошие отношения, она пристрастилась к фитнесу и обрела тело мечты. «Теперь я встаю в 6 часов утра и ежедневно делаю 30-минутное кардио на беговой дорожке, а затем еще 45 минут силовых тренировок», – добавляет Лу. И хотя женщина уже нашла себе нового мужчину, она настаивает, что он ей не был нужен, чтобы чувствовать себя счастливой, ведь она «в 36 выглядела лучше, чем когда-либо прежде».

«Я долго была несчастна, в браке мне было очень одиноко, потому неудивительно, что он распался, но теперь я очень счастлива в своих новых отношениях и своем новом теле, но я очень независима и мне не нужен мужчина, чтобы чувствовать себя полноценной», ¬– резюмирует она.

Фото: vostock-photo, facebook

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