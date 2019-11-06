Мать троих детей развелась с мужем и назло ему похудела на 32 кг
Британка призналась онлайн-порталу The Sun, что всегда была больше друзей, даже когда училась в школе. Но в 19 лет она заболела булимией и из-за расстройства пищевого поведения потеряла 25 килограммов за 3 месяца. Благодаря родным с болезнью она справилась и в скором времени вышла замуж за своего друга-военнослужащего и переехала с ним в Германию. После переезда она довольно быстро забеременела первым ребенком, потом вторым, а к моменту, когда на свет появился третий малыш, тягу к еде контролировать стало практически невозможно, из-за чего Лу ежевечерне употребляла фастфуд. Неудивительно, что ее вес подобрался к 93 килограммам и не думал останавливаться.
Фото: facebook
Затем мужа Лу отправили в командировку в Афганистан, женщина стала чувствовать себя очень одинокой, подавленной и беспокойной, она начала подозревать, что ее брак трещит по швам. Британке стало трудно смотреть на себя в зеркало, именно тогда она решила, что пора худеть. Начала она с небольших изменений в образе жизни: стала считать калории и шаги, играла в подвижные игры при помощи приставки, моделирующей движения. А когда семья вернулась обратно в Англию, устроила тренажерный зал в собственном гараже. Более того, Лу заменила фастфуд на простую домашнюю еду и попробовала белковую диету.
После возвращения в Британию семья оставалась вместе еще 5 лет, но в конце концов все же супруги развелись. И в отместку бывшему мужу, с которым ей удалось сохранить хорошие отношения, она пристрастилась к фитнесу и обрела тело мечты. «Теперь я встаю в 6 часов утра и ежедневно делаю 30-минутное кардио на беговой дорожке, а затем еще 45 минут силовых тренировок», – добавляет Лу. И хотя женщина уже нашла себе нового мужчину, она настаивает, что он ей не был нужен, чтобы чувствовать себя счастливой, ведь она «в 36 выглядела лучше, чем когда-либо прежде».
«Я долго была несчастна, в браке мне было очень одиноко, потому неудивительно, что он распался, но теперь я очень счастлива в своих новых отношениях и своем новом теле, но я очень независима и мне не нужен мужчина, чтобы чувствовать себя полноценной», ¬– резюмирует она.
Фото: vostock-photo, facebook
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