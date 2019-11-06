passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Мать троих детей развелась с мужем и назло ему похудела на 32 кг

36-летняя Лу Бентли, всю жизнь страдавшая от лишнего веса и в подростковом возрасте пережившая булимию, таким неожиданным способом отпраздновала развод с мужем-военным.

Британка призналась онлайн-порталу The Sun, что всегда была больше друзей, даже когда училась в школе. Но в 19 лет она заболела булимией и из-за расстройства пищевого поведения потеряла 25 килограммов за 3 месяца. Благодаря родным с болезнью она справилась и в скором времени вышла замуж за своего друга-военнослужащего и переехала с ним в Германию. После переезда она довольно быстро забеременела первым ребенком, потом вторым, а к моменту, когда на свет появился третий малыш, тягу к еде контролировать стало практически невозможно, из-за чего Лу ежевечерне употребляла фастфуд. Неудивительно, что ее вес подобрался к 93 килограммам и не думал останавливаться.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

Фото: facebook

Затем мужа Лу отправили в командировку в Афганистан, женщина стала чувствовать себя очень одинокой, подавленной и беспокойной, она начала подозревать, что ее брак трещит по швам. Британке стало трудно смотреть на себя в зеркало, именно тогда она решила, что пора худеть. Начала она с небольших изменений в образе жизни: стала считать калории и шаги, играла в подвижные игры при помощи приставки, моделирующей движения. А когда семья вернулась обратно в Англию, устроила тренажерный зал в собственном гараже. Более того, Лу заменила фастфуд на простую домашнюю еду и попробовала белковую диету.

После возвращения в Британию семья оставалась вместе еще 5 лет, но в конце концов все же супруги развелись. И в отместку бывшему мужу, с которым ей удалось сохранить хорошие отношения, она пристрастилась к фитнесу и обрела тело мечты. «Теперь я встаю в 6 часов утра и ежедневно делаю 30-минутное кардио на беговой дорожке, а затем еще 45 минут силовых тренировок», – добавляет Лу. И хотя женщина уже нашла себе нового мужчину, она настаивает, что он ей не был нужен, чтобы чувствовать себя счастливой, ведь она «в 36 выглядела лучше, чем когда-либо прежде».

«Я долго была несчастна, в браке мне было очень одиноко, потому неудивительно, что он распался, но теперь я очень счастлива в своих новых отношениях и своем новом теле, но я очень независима и мне не нужен мужчина, чтобы чувствовать себя полноценной», ¬– резюмирует она.

Фото: vostock-photo, facebook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!