Кому и в каких количествах можно есть сало с пользой для здоровья и фигуры

«Сало – это продукт очень и очень калорийный. Это стопроцентный жир. Обычно сало употребляют не более 10-30 граммов. В этом количестве биологически активных веществ гораздо больше, чем в сливочном масле. Для людей, склонных к лишнему весу, и тем, у кого уже повышен уровень холестерина, стоит есть не более 10 граммов в день. Всем остальным – до 30 граммов, желательно даже разбитых в течение дня», – уточнила Елена Соломатина, добавив, что в таких количествах продукт не принесет вреда здоровью, зато поможет отлично утолить голод, ведь кусочек сала на цельнозерновом хлебе перебьет любое желание съесть еще что-нибудь высококалорийное типа сладостей или быстрых углеводов, а значит, при подобном подходе такой бутерброд даже поможет сбросить лишний вес.

Однако не стоит забывать, что есть сало можно далеко не всем: людям с диагностированным ожирением, сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы стоит воздержаться от включения его в свое меню. Более того, наличие любых хронических заболеваний – это повод обратиться к врачу, чтобы проконсультироваться по поводу любых изменений в диете.

Фото: freepik

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!