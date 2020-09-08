Какие продукты надо есть всем, кто заботится о здоровье мозга и сердца

Также стоит включить в свой рацион грецкие орехи, которые помогают улучшить память. Они богаты альфа-линоленовой кислотой, которая защищает артерии, и другие зеленые овощи (шпинат и другие сорта капусты) – в них высокое содержание лютеина, фолиевой кислоты и бета-каротина, сочетание которых поможет оставаться в хорошей физической и ментальной форме в любом возрасте. Также полезны для сохранения бесперебойной работы мозга и сердца необходимо регулярно есть авокадо и жирную рыбу. В этих продуктах много Омега-3 кислот, о пользе которых даже повторять неудобно. Кроме того, эксперты рекомендуют присмотреться к ягодам, в частности, к клубнике и чернике, которые помогут избежать проблем с памятью благодаря флавоноидам, и к кофеинсодержащим продуктам, ведь этот ингредиент не только бодрит по утрам, но и улучшает концентрацию и остроту кратковременной памяти (главное, соблюдать умеренность).

Фото: depositphotos

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