Как вернуть себе бодрость и энергию всего за полмесяца

Чтобы избежать передозировки кофеина, чай и кофе стоит ограничить одной чашкой в сутки, коровье молоко заменить на миндальное или любое другое растительное, а также полностью исключить алкоголь, сахар, красное мясо и газированные напитки (от них и вовсе стоит отказаться навсегда). Чтобы не ограничиваться одной водой, включите в свое меню еще и травяной чай – это отличный вариант для детокса, который поможет избежать перевозбуждения нервной системы.

Помимо корректировки рациона необходимо хотя бы 20 минут в день уделять физической активности, по возможности выходить на прогулку и соблюдать режим сна и отдыха. Если вы будете неукоснительно придерживаться этих простых рекомендаций, всего через две недели почувствуете себя обновленным человеком.

Фото: depositphotos

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